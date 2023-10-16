人民网桐乡10月16日电 （记者王震）10月12日至13日，以“聚焦工业数字化转型助力新型工业化发展”为主题的2023年（第五届）全球工业互联网大会在浙江桐乡举办。会议期间，中关村智慧城市信息化产业联盟执行理事长、秘书长表示，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，技术、人才、生态“三驾马车”必须并驾齐驱。

中关村智慧城市信息化产业联盟执行理事长、秘书长辛继巍。范烨摄

“新型工业化加了‘新型’二字，首先是要求更高了。” 辛继巍表示，新型工业化是在工业化基础上能够融合数字化、智能化发展，提高整个工业化的效率和先进度，加快工业数字化转型升级。

“十年前，在工业化领域已经开始了与数字化的融合，目前，我们仍在实现新型工业化长征路上，还需要投入大量的人力、物力、科技力量。”在辛继巍看来，在推进新型工业化过程中，我国仍面临问题和挑战。比如一些领域核心技术卡脖子问题；国内产教融合发展有一待进一步提升；工业互联网生态制度尚不完善，这都是当前发展新型工业化亟待解决的问题，技术、人才、生态“三驾马车”必须并驾齐驱。

“新型工业化进程中，各领域跨界融合的特点愈发凸显。比如，交通领域存不存在工业的高质量发展？如何实现交通强国？这就需要在交通上面去做大量的基础性、应用性工作。”辛继巍认为，数字经济与实体经济深度融合实现高质量发展重要路径，推动新型工业化发展则是实现这一使命的重要手段，要把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

(责编：王震、吕骞)

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