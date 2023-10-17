人民网记者 李栋

民族要复兴，乡村必振兴。2023年中央一号文件提出，扎实推进农村人居环境整治提升。全面推进乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。

近年来，江西省九江市湖口县杨家垅村的美丽“蝶变”，与赣鄱大地上的其他乡村同道，汇聚成乡村振兴这篇大文章。

“建设安居家，收获妥妥的幸福”

“四山四水二分田”的杨家垅，地处湖口县最南端，虽水面资源丰富，但因常受汛期水患，不能发挥经济效益。除了池塘养鱼，自给自足，大多数村民一直守着“二分”责任田，过着温饱生活。

“每到鄱阳湖汛期，村民就开始担惊受怕，不仅湖边田块里的庄稼受威胁，更多的房子被淹、道路中断，大家受够了洪水之苦。”村民杨爱星回想起从前的水患感慨万千。

杨家垅村居新貌。受访者供图

近年来，杨家垅在移民建镇资金的支持下，抢工期，抓进度。按照“减灾和防灾并举，生产和生活并重”的原则，统一规划，统一设计，改路、改厕、改厨、改圈、改院，村里巷道铺成了水泥路，安装了太阳能路灯，进行了绿化。“建设安居家，收获妥妥的幸福。”杨爱星说起现在的环境满眼是笑。

“村庄风貌塑形坚持‘一盘棋’统筹谋划，既注重美观实用，又留住田园乡愁。”村支部书记张陆平对记者介绍，在实施道路硬化、广场绿化、村内美化建设中，广泛依靠群众，持续提升了村民共建共享美好家园的主人翁意识。

从曾经的“脏、乱、差”到如今的“净、齐、美”，杨家垅优化了“里子”，做足了“面子”，乡村环境焕然一新。“上半年，加速重心转移，目的就是要建设宜居宜业和美乡村。”在湖口县乡村振兴局相关负责人看来，乡村治理现代化水平越高，越能保障区域经济社会发展向好，越能更好激发村民参与整治的积极性、主动性、创造性，形成治理的良性循环。

“畅通致富路，盈盈的喜悦”

一排排错落有致的房屋、一条条干净整洁的道路、一簇簇竞相绽放的花朵……行走在杨家垅，山水绮丽，花香四溢，大批苍鹭从鄱阳湖迁徙而来，展开翅膀飞上树梢。

“杨家垅以前可是自古出村一条道。”村民杨金龙对曾经的出行难可谓记忆犹新，“有些路段坡陡、路窄、临水，是入村道路的堵点，拖拉机运送沙石建筑材料及粮食等物资，遇冰冻、雨雪天气，极易发生交通事故。”

要想富，先修路。杨金龙翻出了手机拍摄的一张图片给大家观瞧，“2017年我们翘首期盼X246线（凰村至高桥线）终于开工建设了，终点就在杨家垅村。”

杨金龙用手机拍摄的道路全景。受访者供图

“道路按二级公路标准，低洼地段整体高升1.5米路基；打通堵点，对大堰坝降坡、拓宽，修建泄洪涵管，边坡砌护，沿线绿化……”张陆平对当时的修路场景最有发言权。2019年4月，宽敞平坦的公路建成通车，直达杨家垅，连贯都昌县苏山乡。

“要治理出乡村新形象，实现乡村面貌大变样，就要从影响农村环境的河道、道路等方面入手，才能助推乡村振兴。”湖口县乡村振兴局相关负责人说。

据介绍，下一步，湖口县将着力把改厕所、治污水、清垃圾、树新风作为重点工作抓落实，扎实推进全县农村人居环境整治，全力打造乡村建设示范点。

蓝天白云、清水绿岸见证了乡村生态振兴带来的“蝶变”，眼下的杨家垅村，一幅农业有干头、农村有看头、农民有奔头的新画卷，正和着乡村振兴的号角，在青山秀水间铺陈开来。

(责编：乔业琼、吕骞)

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