原标题：瑞幸咖啡合作伙伴大会已实现碳中和 打造卓越的、世界级的百年咖啡品牌

10月17日，“品质至上·共赢未来”2023瑞幸咖啡合作伙伴大会在厦门举行。瑞幸咖啡联合创始人、董事长兼首席执行官郭谨一携公司核心管理层出席本次大会。来自雀巢、可口可乐、厦门建发、贵州茅台、阿里云、华为云、腾讯智慧零售等众多合作企业的嘉宾齐聚一堂，一同见证瑞幸咖啡的成长与蜕变，持续携手共创共赢，构筑中国咖啡行业高品质发展之路。

瑞幸咖啡联合创始人、董事长兼首席执行官郭谨一指出：“今天的瑞幸，除了保留原来的名字，已经彻底成长为一家全新的企业。”自瑞幸现任管理团队履新以来，对企业文化、治理体系及公司战略进行了根本性变革。瑞幸咖啡坚持以数字化为核心、以技术为驱动，打造“人、货、场”三大支柱并协同创造大事件，构建了强大的领先优势。

郭谨一在会上透露：目前瑞幸咖啡门店数已超过13,000家，客户数超1.7亿。预计今年年底，瑞幸咖啡门店数将突破15,000家。门店规模的扩大及营收能力的不断提升，将助力瑞幸持续、稳定地为更多消费者提供高品质、高性价比、高便利性的产品和服务，进一步巩固瑞幸咖啡在行业中的领先地位。

此外，郭谨一还宣布了一则重磅消息：为感谢各位合作伙伴的支持，瑞幸决定自2024年起账期缩短为30天。此举将增进瑞幸与合作伙伴之间的互信共赢关系，打造良性的竞争环境，促进整体行业的规范化发展。

会上，瑞幸咖啡联合创始人、首席增长官杨飞，瑞幸咖啡高级副总裁、执行董事曹文宝，以及瑞幸咖啡高级副总裁周伟明分别从品牌及用户运营、门店拓展与运营管理体系、产品与供应链建设三个方面，阐述了瑞幸咖啡以数字化为核心，以“人、货、场”为三大支柱的领先商业模式。

未来，瑞幸咖啡将更加关注客户价值、社会价值与伙伴价值。在客户价值方面，瑞幸咖啡对客户更友好、更厚道、更真诚；在社会价值方面，以数智赋能，践行可持续发展理念；在伙伴价值方面，秉承充分信任、互相尊重的理念携手奋斗，成就彼此。值得一提的是，本次瑞幸咖啡合作伙伴大会已实现碳中和。

瑞幸咖啡以“创造幸运时刻，激发美好生活热望”为使命，努力打造卓越的、世界级的百年咖啡品牌，让瑞幸成为人们日常生活的一部分。

(责编：曹淼、李源)

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