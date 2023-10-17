原标题：落实国家战略 中国人寿十年普惠金融实践蝶变创新

在普惠金融纳入国家发展战略十周年之际，国务院近日印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，为未来5年构建高水平普惠金融体系、进一步推进普惠金融高质量发展规划了具体的实施路径。

作为金融保险业“头雁”，十年来，中国人寿以实际行动践行“以人民为中心”发展思想，发挥综合金融优势，加快推进普惠金融业务发展，满足人民群众多元化保险需求，助力共同富裕。其中，集团旗下保险板块全力构建多元化普惠保险供给，开发专属普惠产品，持续强化科技赋能，推动网点、人员、资源和服务更加贴合小微企业、农民、城镇低收入人群、老年人等普惠金融重点服务群体；投资板块不断提升普惠投资能力，发挥全品种投资优势，引导更多金融资源配置到小微企业、乡村振兴、养老健康等领域；银行板块集团成员单位广发银行持续完善高效率、低成本的普惠金融服务新模式，提高信贷投放精准性、可得性、便利性。

先摸着石头过河 为保障特定群体探路

如今，放眼城市大街小巷和交通干道，“蓝骑手”“黄骑手”的身影不断穿梭来往，为顾客送上热腾腾的餐食，“城市摆渡人”驾驶小汽车、小货车不断汇入城市车流，带着乘客或货物在城市中流转。这些依托互联网平台工作的骑手、司机等，作为新就业形态就业人员，已成为普惠金融关注的服务对象。中国人寿寿险重庆分公司总经理助理周轶介绍，今年初，分公司以第一名中标重庆市人社局新就业形态就业人员职业伤害保障委托承办项目，全面参与重庆下辖8个区县试点，已受理职业伤害报案约104件。

新就业形态就业人员因工作性质无法纳入传统工伤保险制度。但这个特定群体的工作又主要在路上，事故易发多发，对职业伤害的保障需求十分迫切。为探索解决该特定群体的社会保障难题，国家层面从最紧要的职业伤害保障入手，自2022年7月起，在北京、上海、重庆等7省市启动新就业形态就业人员职业伤害保障首批试点。截至2023年7月底，7个试点省份参加职业伤害保障的人数达615万人，中国人寿承办其中5个试点省份的项目，总体处于行业领先地位。

以重庆试点为例，参加试点的网络平台按“每单”一定金额缴纳职业伤害保障费，货运司机、外卖骑手等出险后报案申请理赔，涵盖医疗、伤残、死亡等约定保障责任，部分保障责任达百万元。“现在是试点阶段，大家都是摸着石头过河。”周轶表示，相信经过试点积累经验数据后，在监管和人社部门指导支持下，中国人寿将更好支持完善新就业形态就业人员的社会保障制度建设。

此外，中国人寿加强与老龄办、妇联、残联、计生协会等合作，发展满足老年人、残疾人、计生家庭等特定群体的普惠保险产品，惠及全国近5400万人。集团旗下寿险公司2023年上半年为1.9亿农村人口提供风险保障18万亿元，财险公司截至2023年上半年末通过农业保险累计为1.53亿户次农户提供近4.6万亿元风险保障。

放大试点成功经验 支持国家战略稳步推进

在另一项面向失能人群、具有普惠性质的长期护理保险试点中，中国人寿同样积极发挥“探路”作用。建立长期护理保险制度是医疗保障领域深入贯彻积极应对人口老龄化国家战略的战略举措，也是补齐社会保障体系的重要制度安排。国家医保局目前已推进试点覆盖至49个城市，还有一些城市探索自行试点，但各个城市长护险基金筹集、失能评估及相应待遇标准等不尽相同，成为异地居住申请人“应享尽享”长护险待遇的障碍。享受长护险待遇一般要经过申请、上门失能鉴定、专家组评估、报政府部门审核等步骤，以中国人寿经办重庆下辖3个区长护险为例，截至2023年8月底，参保城镇职工超95万人，1.56万人次失能群众受惠，这存在较大上门鉴定工作量，实操中异地居住申请人往往要排队等候较长时间，同时跨城上门鉴定也会增加长护险基金运作成本。

对此，中国人寿利用网点布局等优势，积极探索“异地采集+本地评估”模式。“中国人寿在全国所有区县都有分支机构，理论上天南海北一个电话过去，总有我们的分支机构能承接。”周轶介绍，在重庆医保局和监管部门指导下，中国人寿寿险重庆分公司和成都分公司从2022年7月起相互委托上门评估，缩短了异地居住申请人等待时间，也为成渝两地长护险评估结论正式互认摸索了经验。今年10月起，重庆医保局和成都医保局正式试行两地长护险评估结论互认。

截至2023年上半年末，中国人寿累计承办大病保险项目共计200多个，覆盖近3.5亿人；承办长期护理保险项目60余个，覆盖3300多万人。此外，公司还积极试点人寿保险与长护险责任转换业务，支持部分被保险人因特定疾病或意外伤残等原因进入护理状态时，提前获得保险金给付。

把服务放在销售前 增强普惠金融获得感

凭借“保障高、保费低、投保门槛低”等特点，俗称“惠民保”的城市定制型商业补充医疗保险方兴未艾。截至2023年上半年末，中国人寿集团旗下寿险公司承保人数超3200万人，财险公司累计服务保障人群超6000万人。

以重庆为例，“渝快保”2023年参保人数超620万人，在国内同类项目参保人数中排名前列，其中中国人寿承保超73万人。“渝快保”受重庆市民欢迎，重要原因是产品设计之初就把服务放在销售之前。在重庆医保局支持下，“渝快保”目前已实现与基本医保同步结算，市民不需要垫资跑腿，老百姓获得感更高，产品口碑也更好。

当前，全国多地正在探索基本医保、大病保险、医疗救助与商业保险实现“一单结算”，让“群众少跑腿、让信息多跑路”。中国人寿跟随政策指引，依法合规在各地开展差异化一站式理赔。2023年前三季度，中国人寿寿险公司理赔直付超526万件，理赔金额超36亿元。例如，在与重庆市璧山区的海吉亚医院合作后，中国人寿可以为当地学平险客户提供“商业保险一站式理赔直付”服务，实现出院医保、商保、自付等即时“一单结算”，出院结算单上显示学平险商保理赔直付抵扣金额，大大提高了保险理赔获得感。

在暂无法开通商保即时结算的医院，中国人寿积极推动“窗口前置”，探索“商业保险一站式理赔服务”。例如，在重庆市璧山区妇幼保健院支持下，中国人寿在院内开设理赔服务窗口，在医保结算后同步为患者提供商业保险理赔问询、报案、资料递交等一站式理赔服务。“收完资料、录进系统，最快一小时可能就到账了。”窗口工作人员表示。

综合金融扶微助农 普惠覆盖更广更易得

小微企业是国家经济平稳运行的毛细血管，更是拉动就业、创业的重要“主力军”，也是普惠金融重点服务对象。

在保险主业领域，中国人寿积极加快面向小微企业的信用保证保险、企财险和责任险等业务供给侧改革力度，充分发挥保险风险保障和风险减量管理功能。例如，中国人寿寿险公司创新“员福保”团短险产品，为3万余家小微企业提供风险保障；中国人寿财险公司积极开展小微企业贷款保证保险，为小微企业顺利获得生产经营贷款提供增信支持，2023年上半年支持小微企业获得融资金额约36亿元。

与此同时，中国人寿积极支持以消费贷款等普惠金融产品为基础资产的证券化投资。近日，集团旗下国寿投资公司设立“国寿投资-拓商资产支持计划”，并完成首期20亿元募集发行，惠及超10万户小微企业主和个体工商户，凸显普惠投资的覆盖率和可得性。广发银行在线上创新推广“税银通2.0”“科技E贷”“抵押E贷”“担保E贷”等，实现普惠金融信用类、抵押类、担保类信贷产品全覆盖，在线下积极运用“抵押易”“科信贷”“政采贷”等，不断倾斜金融资源。

广发银行还主动创新，持续开辟涉农企业融资新渠道，推出“如保贷”“补偿贷”等7个子产品组成的“乡村振兴贷”系列产品。近日，广发银行重庆分行创新落地笔农村承包土地经营权抵押贷款项目，通过解决乡村产业缺乏有效抵押物的难题，进一步提升了金融服务质效。截至2023年上半年末，广发银行普惠型小微企业贷款余额超1700亿元，普惠型涉农贷款余额超219亿元。

伴随发展普惠金融国家战略走过十年，中国人寿普惠金融保险的产品服务不断向更多领域人群创新、延伸和拓展。中国人寿将始终坚守服务实体经济天职，坚持“以人民为中心”发展思想，按照普惠金融高质量发展实施意见，持续推进普惠金融保险高质量发展，为扎实推进共同富裕和实现中国式现代化提供支撑。

(责编：董童、李源)

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