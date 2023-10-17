近日，据中国石化新闻办最新消息：共建“一带一路”倡议提出10年来，中国石化加快“走出去”步伐，深化国际能源合作，与“一带一路”合作伙伴开展了多领域、深层次的紧密合作，形成了利长远、惠民众、可持续的合作模式。

数据显示，目前，中国石化在“一带一路”合作伙伴执行石油工程项目合同314个，每年从“一带一路”合作伙伴进口原油1.8亿吨，开展成品油贸易2000多万吨、LNG贸易近700万吨，推动共建“一带一路”高质量发展取得新成效。

能源合作方面，中国石化对接服务“一带一路”合作伙伴发展战略，积极推进勘探开发、炼化、仓储、工程服务等能源全产业链务实合作，努力为全球能源发展注入确定性、正能量。目前，中国石化在“一带一路”合作伙伴执行油气勘探开发项目31个，执行石油工程项目合同314个，执行炼化工程项目113个。中国石化每年从“一带一路”合作伙伴进口原油1.8亿吨，开展成品油贸易2000多万吨、LNG贸易近700万吨，成为推动全球能源市场稳定健康发展的重要力量。

中国石化坚持把绿色低碳理念贯穿共建“一带一路”全过程，通过绿色清洁生产、发展循环经济、保护生物多样性等措施，积极应对全球气候变化，共同守护绿色地球。在厄瓜多尔，中国石化优化绿色生产技术，在南美雨林树起绿色环保品牌；在乌干达，采用超静音、零排放钻机，并对钻机外观等进行专门设计改造，最大限度降低石油钻井对周围环境和野生动物的影响；在沙特，从环境管理、低碳节能、人员培训、环保实践等多个方面践行绿色理念，为配合“绿色沙特”倡议、推进沙特绿色发展贡献力量。

中国石化积极推动跨文化交流融合，注重保护社区文化传统和遗产。在沙特达兰技术谷，中国石化中东研发中心建立“中国书架”，众多沙特当地员工和读者通过阅读感受到了东方文明古国悠久的历史、灿烂的文化，促进了中沙文化交流互鉴。

中国石化始终把发展经济、创造就业、消除贫困、保护环境等有机结合起来，践行本地化用工、本地化采购理念，服务驻在国经济社会发展。积极投身公益事业，帮助当地架桥修路、筑渠引水、建设社区，提供培训资源，促进公平教育感。持之以恒践行全球企业公民责任，被联合国全球契约组织授予“实现可持续发展目标企业最佳实践”荣誉。

中国石化相关负责人表示，该公司将秉持“开放合作、互利共赢”理念，与“一带一路”合作伙伴企业共享机遇、共创未来，努力为保障全球能源安全、推动世界经济复苏繁荣发挥更大作用，为构建互利共赢、休戚与共的人类命运共同体贡献企业力量。

(责编：曹淼、李源)

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