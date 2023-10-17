原标题：工商银行：以高质量金融服务为共建“一带一路”架设金融桥梁

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，中国工商银行积极践行金融服务“一带一路”的使命，紧抓互联互通、稳链固链、绿色低碳转型发展等机遇，全力支持国家高水平对外开放大局、中资企业“走出去”和当地经济社会发展，努力以高质量金融服务助力政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，推动共建“一带一路”高质量发展。

加强系统谋划 全力服务高水平开放大局

高水平构建国际多边金融合作平台，是服务共建“一带一路”资金融通的题中之意。2017年首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，工商银行在中国人民银行指导下，牵头成立了“一带一路”银行间合作机制(BRBR)，成为首届论坛官方成果清单中商业机构倡导成果。该机制致力于推动各成员和观察员机构在项目融资、绿色金融、金融科技、普惠金融、风险管理、资本市场、人员培训等方面开展务实合作，深化经验交流与信息共享，实现互利共赢。

六年多以来，BRBR机制成员及观察员由最初28个国家和地区的45家机构发展到71个国家和地区的164家机构，涵盖商业银行、政策性银行、多边开发机构、保险机构、证券公司、金融基础设施、研究机构等多元主体，合作“朋友圈”不断扩容。截至目前，工商银行已成功发行7笔BRBR绿色债券，募集资金超140亿美元，其中参与承销机构60%以上为BRBR机制成员。

2023年9月，工商银行成功举办第三届“一带一路”银行家圆桌会，期间联合全体BRBR成员共同发布《“一带一路”银行间合作机制关于应对后疫情时代全球性挑战的倡议》，共同发出支持多边主义、推动开放型世界经济发展的声音。工商银行还认真履行金砖国家工商理事会中方主席单位职责，发起成立中欧企业联盟，常态化联动亚洲基础设施投资银行、非洲开发银行等机构，多渠道助力“一带一路”多边金融合作走深走实。

完善海外布局 实现一点接入全球响应

吉达，是沙特阿拉伯第二大城市，地处红海之滨，被誉为“红海新娘”，是连接亚非欧三大洲的重要港口城市。2023年5月16日，中国工商银行沙特吉达分行正式开业，这标志着工商银行在服务共建“一带一路”和自身国际化发展的新起点上迈出又一步。

自2013年起，工商银行紧抓共建“一带一路”机遇，围绕共建国家和地区经济发展趋势、资金流通走势，坚持自主申设与战略并购并举、新兴市场与成熟市场并重，不断完善在“一带一路”重点空白市场的网络布局。截至2023年6月末，工商银行已在21个共建“一带一路”国家设立125家分支机构，与143个国家和地区的1443家外资银行建立了业务关系，服务网络覆盖六大洲和全球重要国际金融中心。

在开展申设并购的同时，工商银行还通过参股南非标准银行间接覆盖非洲20个国家。到2023年，工行与南非标准银行互利共赢的战略合作伙伴关系已走过15个年头，推动对非洲近30个国家超过200亿美元投资，成为中外金融合作的典范。未来，双方还将不断强化战略协同，为全面深化中非经贸合作贡献力量。

以合作促发展 高标准支持重点项目建设

以合作促发展，是共建“一带一路”的目的所在。工商银行坚持从实体经济发展和客户需求出发，以“高标准、可持续、惠民生”为目标，依托出口信贷、国际项目融资等专业产品，助力改善当地交通基础设施、电力供应和网络通信，为东道国经济发展和人民生活创造良好条件。

在服务项目建设的过程中，工商银行着力为“一带一路”中资客户提供“陪伴式、一站式”金融解决方案，助力国际贸易、工程承包、技术出口、投资并购等领域中资企业高水平“走出去”。在与东道国的合作中，工商银行秉承“共商、共建、共享”理念，关注东道国合理诉求，引导东道国将资金投入经济发展和国计民生优先领域，有效提升当地基建水平，带动重点产业发展，创造丰富就业岗位，改善人民生活质量。

由工商银行融资支持的安哥拉罗安达新国际机场是当地人民引以为傲的重大工程。作为非洲地区一次性建设完成的功能最全、规模最大的国际机场，罗安达新国际机场总体投资规模共达31亿美元，建成后将实现年旅客吞吐量1500万人次、年飞机起降10万架次，助力安哥拉成为非洲西部国际枢纽，扎实推进基础设施“硬联通”；通过机场项目建设，带动相关技术标准输出，丰富规则规制“软联通”；通过项目建设运营将为当地创造大量就业岗位，给民众切实带来幸福感、获得感，促进共建国家“心相通”。

畅通金融脉络 不断提升资金融通效率

作为全球第一大人民币业务银行，工商银行通过建立全球化、全天候的资金清算体系，为共建“一带一路”国家和地区提供全球7x24小时不间断人民币清算服务，有效提升“一带一路”资金融通效率。截至2023年6月末，工商银行在新加坡、卢森堡、卡塔尔、泰国、加拿大、阿根廷、俄罗斯、老挝、哈萨克斯坦、巴基斯坦、巴西等11个国家担任人民币清算行，服务覆盖结算、汇款、贷款、担保、结售汇、外汇及衍生品交易等领域，全集团年处理跨境、离岸人民币业务超100万亿元。

近年来，工商银行扎实推进“外汇业务首选银行”战略，积极推动银行间市场开放及业务创新，持续丰富外汇交易币种，支持办理近30个币种结售汇、外汇买卖业务，服务“走出去”中资企业货币兑换及套期保值需求。此外，依托自身通达全球的支付清算网络，工商银行创新推出“工银全球付”，为全球客户提供一站式跨境支付结算服务。该产品有效破解了跨清算、跨监管、跨时区、跨语言、跨币种等支付清算难题，目前已推广至主要共建“一带一路”国家和地区，服务全球超1万家企业客户。

同时，工商银行坚持以创新赋能业务发展，不断为资金融通注入新活力。例如，依托自由贸易账户为跨国企业提供跨境投融资、全功能型跨境资金池等产品服务，打造“在岸—跨境—离岸”新型跨境金融服务体系；作为首批托管清算试点银行，积极参与债券“南向通”业务，为投资者提供跨境托管、资金清结算、货币兑换等全面服务；创新开拓“数贸e联通”“智慧贸金平台”“清关云管家”等产品，推进与跨境电商的跨境支付业务合作；在阿联酋、泰国等地积极参与多边央行数字货币桥项目试点，助力人民币国际化。

建设绿色丝路 举金融之力守护地球家园

工商银行将绿色金融纳入全行战略规划，统筹开展投融资绿色低碳转型、产品创新、风险管理与国际治理合作，推动构建绿色金融发展体系，在“一带一路”绿色贷款、绿色债券承销发行及投资等领域均保持市场领先，为“绿色丝路”建设提供了大量资金支持，是全球最大的绿色信贷银行之一。截至2023年6月末，工商银行绿色贷款余额突破5万亿元，总量增量均创历史新高。同时，围绕基础设施绿色升级、清洁能源、节能环保、生物多样性保护等领域，积极开展创新实践，打造了一系列具有行业示范意义的绿色金融样本。

阿联酋是陆海丝绸之路交汇点。阿联酋迪拜光热加光伏综合电站项目，是阿联酋大力发展清洁能源战略下的重要项目之一。工商银行依托海外项目融资专业优势，作为主牵头行，为该项目筹组25亿美元国际银团贷款，银团成员来自中国、法国和阿联酋等6个国家，包括中行、农行、渣打、韩国新韩银行、法国外贸银行等国内外知名银行。

该项目充分体现“共商、共建、共享”理念，是中外电力行业领先企业合作开发第三国市场的重大突破。项目建成后，每年能够为迪拜超过27万家住户提供稳定的清洁电力，实现年减排二氧化碳160万吨、二氧化硫11万吨及氮氧化物5万吨。项目建设运营还将创造逾万个就业岗位，为促进当地就业和经济社会发展发挥重要作用。

在支持“一带一路”绿色投融资项目的同时，工商银行还积极参与全球绿色金融治理合作，加强共建“一带一路”国家可持续发展政策沟通，积极参与金融机构环境信息披露标准制定及实践，发布《“一带一路”绿色金融(投资)指南》，推广绿色金融创新方案等，为共建国家的绿色发展贡献中国智慧、工行方案。

(责编：曹淼、李源)

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