原标题：经济“火车头”，民众“金饭碗”！ 西港特区奏响“八方共赢”最强音

10月17日，“共建‘一带一路’倡议十周年柬埔寨西港特区成果发布会”在北京京伦饭店举行。

红豆集团董事局主席周海江出席活动并致辞，他表示，共建“一带一路”倡议提出十年来，红豆集团对外服务国家发展大局，取得了非凡业绩；对内狠抓产业高端化和科技创新，始终保持着平稳健康发展。2023年，红豆集团位列中国制造业企业80位。

西港特区公司董事长陈坚刚全面介绍了“一带一路”倡议提出十年来，西哈努克港经济特区（以下简称“西港特区”）在“八方共赢”理念下取得的发展成果。

西哈努克港经济特区入口

鸟瞰西港特区

西港特区位于西哈努克省波雷诺县，于2008年2月奠基，致力为世界各地企业搭建跨国投资平台，实现共赢发展。“一带一路”倡议提出以来，西港特区步入发展快车道，现已引入了来自中国、欧美、东南亚等国家及地区的企业（机构）175家，创造就业岗位近3万个，2023年前9个月，全区企业已实现进出口总额25.07亿美元，同比增长31.7%，成为当地经济发展的“火车头”，民众的“金饭碗”，走出了一条经济社会和谐发展、民心相通携手共生的可持续发展之路。

拉动就业，改善人民生活水平。在西港特区创建之前，属地波雷诺县以农业为主，当地村民主要依靠种田砍树来维持生计。特区创建以后，大量的村民进入特区工厂工作，成为了产业工人，如今，特区内有近3万名工人，其中属地波雷诺县就有70%的家庭都有劳动力在西港特区内的工厂工作。有了稳定的收入，生活水平也得到了大幅改善。

西港特区轮胎工厂

与此同时，周边村庄也共享着特区发展带来的红利，发生了翻天覆地的变化。如今走在西港特区周边村庄巷道，昔日的茅草棚已不见踪影，取而代之的是彩色的砖瓦楼房，沿街布满了生意兴隆的超市店、手机店、服装鞋帽店、医药店、车行等。几乎家家户户都是“前店后宅”，前门开店铺，后院建住宅，住宅不光自己住，还出租给外地来特区的务工人员。人们出行不是骑着摩托就是开小汽车。西港特区给他们带来了实实在在的好处，助力他们一步步走向了生活富裕的康庄大道。

扶贫帮困，播撒爱的种子。西港特区公司热心公益慈善，在当地人民有困难之时，总是及时伸出援助之手，给予他们温暖和希望。一方面，对一些老弱病残等缺乏劳动技能的贫困家庭，有的安排他们在区内从事力所能及的绿化、环卫、勤杂工作，有的经乡村政府确认，给他们发放摊位证在区内做小生意养家糊口。另一方面，多次向柬埔寨红十字会及西哈努克省红十字会捐款；积极向属地波雷诺县、默德朗乡受旱灾和洪涝灾害的民众捐赠大米、被褥、饮用水等，缓解灾民的燃眉之急；逢年过节向特困家庭送去粮食、食用油和其他生活必需品进行慰问；为当地的贫困妇女捐赠蚊帐、大米等生活物资；在看到当地交通状况极为不利的时候，主动协调，为附近乡村捐赠水泥，用于修桥铺路；成立“柬中友谊公益志愿者联盟”，长效开展公益慈善活动。此外，新冠疫情发生后，在做好自身防控工作的同时，根据柬埔寨当地对防疫物资的需求，积极向学校、政府等多个部门捐赠防疫物资，并配合红豆集团向柬埔寨红十字会捐赠了百万只口罩；配合江苏省政府向西哈努克省政府捐赠了1万盒连花清瘟；配合江苏省红十字会、无锡市红十字会向西哈努克省红十字会捐赠了20万只口罩和15000套防护服等抗疫物资。

“授之以渔”，为当地青年插上梦想的翅膀

“授之以鱼，不如授之以渔”，西港特区公司十分重视对教育的投入，采用“扶智+扶志”相结合的教育帮扶模式，激发内生动力，点燃了一个又一个当地青年的梦想，改变了一个又一个家庭的生活。早在2008年2月，西港特区公司就捐资为当地修建学校，并长期坚持多种方式的捐资助学。如：帮助改善办学条件；多次捐赠学习用品；表彰奖励优秀学生；得知周边学校中有一些学生因家庭经济困难相继辍学时，当即发起“帮贫扶困，捐资助学”的爱心结对帮扶活动，以“一对一”形式资助品学兼优、家庭生活困难的学生，帮助他们完成学业等。

创业初期，西港特区公司还因陋就简在周边学校开设夜校。西港特区公司员工自购照明设备、自带茶水，坚持利用业余时间，轮流为当地青年人和学生义务教授中文，使他们能以语言特长在区内的中资企业谋取较好工作岗位，迄今已有数百名周边村庄的年轻人和学生先后参加学习，有的已在区内的中资企业担任“白领”。

为使本土人才的培训更具系统化、专业化，西港特区公司于2012年联合无锡商业职业技术学院共同开展培训工作，对区内柬籍员工及周边村庄学生进行专业技能培训和语言培训，推进柬埔寨农民实现向现代产业工人的转变，现已有9万人次接受过培训。同时，西港特区公司还于2010年、2015年先后资助两批柬埔寨优秀青年到中国红豆大学及无锡商业职业技术学院留学深造，如今两批学员都已学成归国，奋战在西港特区和柬埔寨国家经济建设的各个岗位。

与此同时，西港特区公司还积极支持区内西哈努克省中柬友谊理工学院及西哈努克港工商学院两所大学的运营。其中西哈努克省中柬友谊理工学院由中国政府援建，柬埔寨劳工与职业培训部、西港特区公司、无锡商业职业技术学院共同运营，于2018年正式开班，设有会计金融、信息技术、电力工程、汽车工程等专业，现有学生1125人。西哈努克港工商学院则是由西港特区公司联合无锡商业职业技术学院共同申办，是柬埔寨首个中文大学，初设企业管理、物流管理、信息技术等专业，未来将逐步增加会计、电子商务、酒店管理、旅游管理、农业类专业等，致力打造成集学历教育、职业培训、科技服务、人文交流“四位一体”的应用型本科大学。该校于2019年12月正式开学，已招收学生112人。两所大学的设立，不仅为大批有志青年插上了实现梦想的“翅膀”，更为西港特区乃至柬埔寨全国培养大批产业工人和管理人才提供了重要平台。

绿色发展，维护良好的生态环境。西港特区公司在发展经济的同时，绝不以牺牲自然环境，影响周边村民的生活为代价，致力打造环境友好型的国际化工业园区。一方面，实行逐步开垦，逐步推进建设，并且做到边建设，边绿化，协同推进经济社会发展和生态环境保护；另一方面，在园区建设雨、污分流排放管渠，对生产、生活污水进行处理后再排放，维护周边水源的生态安全；同时，建设了大型标准污水处理厂，确保园区污水达标排放，保护环境。

特区为媒，促进民心相通

西港特区充分发挥桥梁纽带作用，积极配合江苏省、无锡市与西哈努克省、西哈努克市之间在医疗、卫生、教育等领域的交流合作，并将之惠及当地人民，进一步促进中柬两国间的民心相通，深化彼此之间的友谊。

在医疗方面，自2015年起，先后六次配合江苏省援外医疗队在西哈努克省开展免费医疗巡诊活动，西港特区公司的志愿者们陪同医疗队走进当地乡村、学校，为当地村民和儿童做体检，治疗疾病，使近8300名西哈努克省当地患者得到了诊治，受到了当地百姓的欢迎。2017年，无锡市人民政府与西哈努克省卫生局、西港特区公司在特区内共建卫生服务中心，为特区内的员工及周边村民提供优质、便捷的医疗服务。

在教育方面，承建了由江苏省政府向江苏-西哈努克默德朗友好学校捐建的电教室、教学用房、篮球场和供水平台等设施，配合江苏省红十字会、无锡市红十字会为该校捐建了图书室、操场、厕所等，配合无锡市教育局向该校捐赠了1200套衣服。如今，该校已成为了江苏与西哈努克省两省在教育方面友好合作的标志性项目。

此外，西港特区公司还与无锡市政府共同向西哈努克省捐赠一批太阳能路灯，极大改善了四号公路行车条件。

对于西港特区公司来说，“八方共赢”从来不是一句空口号，而是落实到实实在在的行动中，体现在周边村民真真切切的笑容中。未来，西港特区公司将继续加强企业发展与社会责任的融合，高质量推进特区2.0升级版建设，为改善当地人民生活水平，促进当地经济社会发展作出新贡献。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经