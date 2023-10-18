本报记者 王 政

上汽MG品牌纯电敞篷跑车日前亮相英国古德伍德速度节。

金 琪摄

国庆前夕，9月19日至21日，短短3天，国内主流车企上市了6款新车，还举办了技术创新日活动，发布了全新新能源品牌及概念车型……这是今年以来我国汽车产业加快智能化、电动化转型的一个缩影。

前8月，我国汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆，同比增长7.4%和8%。其中新能源汽车产销分别完成543.4万辆和537.4万辆，同比增长36.9%和39.2%。汽车整车出口294.1万辆，同比增长61.9%；新能源汽车出口72.7万辆，同比增长1.1倍。

日前，工业和信息化部等7部门印发了《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》（以下简称《方案》），提出今年力争实现汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。如何实现这些目标？行业企业将如何发力？就这些问题，记者采访了有关专家和企业。

依托技术创新，破解“增量增收不增利”

“今年以来，汽车产销同比稳定增长，新能源汽车进入规模化发展阶段，汽车整车出口大幅增长，汽车市场成为经济复苏中的一抹亮色。”日前举办的第十九届中国汽车产业发展国际论坛上，中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长安铁成说。不过，业内专家也对年初开启的大规模降价促销给行业盈利带来的影响有所担忧。

统计显示，今年1至7月，汽车制造业完成营业收入53148.4亿元，同比增长11.8%；实现利润2583.1亿元，同比增加1%，汽车制造业利润率为4.9%，同比有所下降。“7月份，汽车行业在成本同比增长6%的背景下，利润率同比下降了30%。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，总体看，燃油车可实现盈利，但市场有所收缩，新能源汽车增长快，但亟须通过技术创新、管理创新破解“增量增收不增利”。

日前举办的2023蔚来创新科技日活动上，蔚来汽车宣布业内第一颗自研激光雷达主控芯片量产。据介绍，该芯片在功耗降低50%、点云处理延迟优化30%的基础上，每颗还能节省几百元成本。蔚来还全方位展示了12项全栈自研技术，涵盖了智能驾驶、智能座舱、整车全域操作系统、芯片和车载智能硬件、电池、电驱及高压系统等智能电动汽车核心产业链。

“去年三季度以来，蔚来每季度研发投入约30亿元，营收占比超过20%，我们的投资策略是用当期的投入换取远期的毛利。”蔚来汽车创始人、董事长兼首席执行官李斌表示，除了扩大规模和加强管理，蔚来更加希望通过技术创新来降低成本。为此，蔚来已经搭建了分布在6个国家的13个研发团队，全球研发人员超过1.1万名，申请全球专利超过7300项。

技术降本也让小鹏汽车看到了提高盈利能力的潜力。日前，小鹏G9在根据用户需求对内饰和配置进行优化调整后，其顶配车型售价下调了6万元。

“广州智造基地实现前舱和后地板一体式铝压铸后，焊接车间下车体线投资节省30%、土地占用面积节约40%、材料利用率提升至97%以上。”小鹏汽车董事长兼首席执行官何小鹏说，全面升级“扶摇”全域智能进化架构的2024款小鹏G9，智能体验迭代周期缩短30%，车载智能系统的软件适配成本降低85%，语音对话服务成本降低50%。“尽管调低了售价，通过技术降本、管理降本、规模降本，G9的毛利甚至还有所提升。”何小鹏说。

“去年，比亚迪单车利润8854元，今年上半年，补贴取消但销量同比增长94.25%的比亚迪单车利润为8362元，这说明实现规模效应依然是降低成本的有效途径。”国家信息中心副主任徐长明表示，今年上半年，累计销量超过20万辆的广汽埃安、接近14万辆的理想均实现了盈利，这让其它车企对规模降本更有信心。

创新合作模式，合资企业加快转型步伐

9月21日，伴随着一款由合资企业90后年轻研发团队主导开发的全新纯电动概念车登场，东风本田新能源汽车品牌“灵悉”正式发布，明年首款纯电轿车将投放市场。

推出由合资企业中方主导的新能源汽车品牌，充分发挥国内供应链灵活高效、快速响应、低成本等优势，并补齐合资企业智能网联技术和应用短板，东风本田此举开创了合资企业智能电动化转型的新模式。充分发挥中方合作伙伴的技术和研发优势，建立全新合作模式，渐成合资企业中外双方共识。

7月26日，大众汽车集团宣布增资7亿美元持有小鹏汽车4.99%股份，双方签署长期合作技术框架协议，合作初期将基于小鹏G9共同开发两款针对中国市场的中型大众品牌纯电动汽车，预计2026年推出。与此同时，奥迪与上汽签署谅解备忘录，上汽集团将利用自身技术优势，参与上汽奥迪全新电动车型联合产品开发。

“尽管没有推出全新新能源品牌的计划，但在插电式混合动力（PHEV）车型开发上，我们已经探索出一条新路径。”在上汽大众总经理贾建旭看来，欧洲PHEV的开发理念是内燃机驱动为主、电驱动为辅，纯电续航里程只有几十公里，而在我国，PHEV的使用场景是电驱动为主，内燃机主要是为了解决用户里程焦虑，热销产品的最大续航里程已经超过200公里，今年上半年，国内PHEV销量增幅达91.1%。

“按照既定计划，到2025年，上汽大众长续航PHEV将推向市场。这款产品不仅技术路线由上汽大众提出，75%的开发工作量也由上汽大众完成。”贾建旭说。

“合资企业快速健康发展，不仅为所在区域创造了GDP和就业，为产业发展提供了产品、技术、供应链体系、管理经验和人才，其利润分红还给中方合作伙伴发展自主品牌提供了强大的资金支持。”广汽集团总经理冯兴亚表示，面对燃油车市场份额下降、跨国公司部分新能源汽车产品不适应中国市场等挑战，围绕充分发挥中方母公司的技术、研发和成本优势，中外双方正全力探索崭新合作模式，推动合资企业健康发展。

向海外市场要增量，汽车出口驶上快车道

10余款国产新能源车型亮相、近50家国内产业链企业参展……日前闭幕的2023年德国慕尼黑国际车展上，来自中国的整车、动力电池、芯片、智能驾驶等产业链企业，展出了最新的智能电动车产品和技术，比亚迪、东风柳汽、零跑等车企，也发布了自己的欧洲市场战略。

统计显示，今年1至8月，上汽集团海外市场累计销售73.3万辆，同比增长26.4%，海外销量占比24.8%，其中MG品牌在欧洲市场累计销售15万辆，同比增长1.5倍。奇瑞汽车前8月累计出口55.8万辆，海外销量占比超过52%。海外市场正成为中国车企重要的增量市场。

“零跑追求的是产品和技术的全球化，我们的目标不仅是成为全球化汽车产品生产商，还要成为智能电动汽车全面解决方案的提供者。”零跑汽车创始人、董事长朱江明说，未来两年，零跑5款全球化产品将在欧洲、亚太、中东、美洲等地同步销售。与此同时，零跑还基于日前发布的“四叶草”四域合一中央集成式电子电气架构，提出了四种对外技术合作模式。“目前已经签署了一个下车体级别的技术授权，以及一个整车级别的技术授权。”朱江明透露。

尽管我国汽车出口量持续高速增长，但挑战依然不可小觑。“中国车企不仅要面对全球知名品牌成熟的国际化运营体系竞争，还应协同应对特定领域技术专利诉讼、碳排放壁垒、反倾销等贸易保护挑战。”冯兴亚说。长城汽车股份有限公司首席技术官王远力也表示，欧盟对“电池护照”的要求提高了中国车企的出海门槛，对于碳足迹的追溯也会导致出口难度进一步加大，需要行业共同应对。

“汽车产业是国民经济的重要支柱产业，产业链长、关联度高、带动性强，发挥着工业经济稳增长的‘压舱石’作用。”工信部有关负责人表示，当前，国际不稳定不确定因素增多，国内需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力仍然存在，行业稳增长任务较为艰巨。

针对当前形势，《方案》围绕加强优质产品供给、支持新能源汽车消费、稳定燃油汽车消费、培育汽车出口优势，提出了具体的政策和思路。接下来，要统筹推进质的有效提升和量的合理增长，统筹支持新能源汽车和燃油汽车两大市场主体消费，统筹利用好国内和国际两个市场，巩固拓展汽车行业稳中向好发展态势。

《 人民日报 》（ 2023年10月18日 18 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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