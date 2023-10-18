人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全球首个“双塔一机”风光热储一体化项目封顶

2023年10月18日07:27 | 来源：科技日报
小字号

记者从三峡集团获悉，位于甘肃省瓜州县的全球首个“双塔一机”风光热储一体化项目——三峡恒基能脉瓜州70万千瓦“光热储能+”项目东西双塔近日全面封顶。

东西距离1公里的两座吸热塔比肩而立，73台风机、48897个光伏组件支架基桩、26954块定日镜安装正在有序进行……预计今年10月底，该项目将完成全部风电、光伏施工并具备并网条件，2024年6月完成光热项目主体建设并实现并网。项目的建成将推动光热发电与光伏、风力发电互补调节等多种能源联合调度模式发展，探索新能源大基地项目建设新模式。

“这个项目最大的创新亮点，是建设全球首个‘双塔一机’塔式光热电站。与单塔单机光热储能项目相比，项目采用了双塔双镜场设计，位于两个镜场中间区域的定日镜可服务于任一吸热塔，始终保持高效率运行，能够提升吸热塔光热利用率，从而提高发电效率。据测算，‘双塔一机’设计在同等边界条件下可提升约23.94%的镜场效率。”三峡能源瓜州项目负责人温江虹说。

据介绍，光热储能项目主要利用场区内的上万块定日镜跟踪太阳转动，将太阳光反射至吸热塔顶端的吸热器，吸热器内的熔盐将聚集来的太阳光热能吸收并储存，熔盐中的热能再将水转化为水蒸气，利用水蒸气带动汽轮机发电。这种发电方式不受光照强度变化的影响，可以持续稳定生产电能，有着更好的调峰性能，能够参与电网一次和二次调频。

据了解，“双塔一机”光热储能项目配置了6小时熔盐储热系统，可将配套建设的风电、光伏电站的波动性出力转化为能够调节的电源出力，提升组合电源电力品质，促使整体发电出力平稳可控。

三峡恒基能脉瓜州70万千瓦“光热储能+”项目是国家发改委、国家能源局批复的首批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型基地建设项目之一。项目建成后，年发电量约18亿千瓦时，可节约标准煤56万吨，减排二氧化碳153万吨，将为我国建设“风光热一体化”项目积累经验、探索路径，助力能源发展方式绿色转型。（◎科技日报记者 何 亮）

(责编：杨光宇、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部：推动务实合作加强互惠共享 把绿色作为共建“一带一路”底色
　　人民网北京10月17日电 （记者杜燕飞）“10年来，绿色发展理念不断深入，国际合作平台不断完善，务实合作举措不断深化，绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等领域的合作项目不断地从愿景变为现实，绿色正成为共建‘一带一路’的鲜明底色。”16日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心举行的吹风会上，生态环境部国际合作司司长周国梅表示，展望未来，中国将继续坚持把绿色作为共建“一带一路”底色，不断推进共建“一带一路”绿色发展。…
丝路经贸活力涌动 共建“一带一路”通向繁荣未来
　　全长1035公里的中老铁路穿越众多山脉和水系，黄金运输通道作用日益彰显；在中国与肯尼亚港口的建设对接中，蒙内铁路加速了人员与货物的流通，使商贸往来更加活跃；随着中巴经济走廊的建设，靠泊瓜达尔港的巨轮助推巴基斯坦经贸发展……贸易畅通，互利共赢，“一带一路”共建国家共享发展成果，实现共同繁荣。 10年来，共建“一带一路”始终坚持共商共建共享原则，以高标准、可持续、惠民生为目标，取得了实打实、沉甸甸的巨大成就。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部