记者从三峡集团获悉，位于甘肃省瓜州县的全球首个“双塔一机”风光热储一体化项目——三峡恒基能脉瓜州70万千瓦“光热储能+”项目东西双塔近日全面封顶。

东西距离1公里的两座吸热塔比肩而立，73台风机、48897个光伏组件支架基桩、26954块定日镜安装正在有序进行……预计今年10月底，该项目将完成全部风电、光伏施工并具备并网条件，2024年6月完成光热项目主体建设并实现并网。项目的建成将推动光热发电与光伏、风力发电互补调节等多种能源联合调度模式发展，探索新能源大基地项目建设新模式。

“这个项目最大的创新亮点，是建设全球首个‘双塔一机’塔式光热电站。与单塔单机光热储能项目相比，项目采用了双塔双镜场设计，位于两个镜场中间区域的定日镜可服务于任一吸热塔，始终保持高效率运行，能够提升吸热塔光热利用率，从而提高发电效率。据测算，‘双塔一机’设计在同等边界条件下可提升约23.94%的镜场效率。”三峡能源瓜州项目负责人温江虹说。

据介绍，光热储能项目主要利用场区内的上万块定日镜跟踪太阳转动，将太阳光反射至吸热塔顶端的吸热器，吸热器内的熔盐将聚集来的太阳光热能吸收并储存，熔盐中的热能再将水转化为水蒸气，利用水蒸气带动汽轮机发电。这种发电方式不受光照强度变化的影响，可以持续稳定生产电能，有着更好的调峰性能，能够参与电网一次和二次调频。

据了解，“双塔一机”光热储能项目配置了6小时熔盐储热系统，可将配套建设的风电、光伏电站的波动性出力转化为能够调节的电源出力，提升组合电源电力品质，促使整体发电出力平稳可控。

三峡恒基能脉瓜州70万千瓦“光热储能+”项目是国家发改委、国家能源局批复的首批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型基地建设项目之一。项目建成后，年发电量约18亿千瓦时，可节约标准煤56万吨，减排二氧化碳153万吨，将为我国建设“风光热一体化”项目积累经验、探索路径，助力能源发展方式绿色转型。（◎科技日报记者 何 亮）

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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