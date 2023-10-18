俞慧友

科技日报讯 （记者俞慧友 实习生王紫玥）10月16日，记者从中国水稻研究所获悉，湖南金健种业科技有限公司与中国水稻研究所院企合作，利用化学诱变成功创制出低镉突变体lcd1，在全国率先培育出可大面积推广应用的早、中、晚低镉水稻新品种。

稻米镉含量超标，既影响粮食安全，也影响稻米产业健康发展。选育低镉水稻新品种，是从根本上解决这一问题最经济有效的方式。2014年，金健种业联合中国水稻研究所，启动低镉水稻品种选育攻关。2017年，研究团队在利用化学诱变处理的近十万株水稻中，发现一株稻谷镉含量符合国家标准且远远低于其他单株的株系，并将其命名为lcd1。

此后，经过9代育种历程，第一批低镉早稻品种中安早7号、中安2号于2020年完成改良定型。经湖南省粮油产品质量监测中心取样鉴定，低镉品种镉含量均低于每公斤0.05毫克。此后，研究团队选育并推出了低镉中稻清莲丝占、安优2号，低镉晚稻清莲丝苗、安两优2号，率先实现了低镉水稻新品种全熟期配套。

2022年，系列品种在湖南省34个县开展万亩低镉水稻新品种试验示范，早、中、晚稻总面积17343亩。据湖南省农业农村厅发布的试验报告，综合各试验点情况看，低镉水稻新品种降镉效果明显，稻谷镉含量均达国家标准。

据悉，研究团队今年进一步扩大试验示范面积至4万余亩。目前，研究团队联合推出的低镉新品种，在全国率先实现镉低积累水稻新品种早中晚全熟期配套，该成果的推广有望助力全国乃至全球镉污染稻区的稻米安全生产。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经