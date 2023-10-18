人民网北京10月18日电 （记者罗知之）国家统计局18日发布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。分产业看，第一产业增加值56374亿元，同比增长4.0%；第二产业增加值353659亿元，增长4.4%；第三产业增加值502993亿元，增长6.0%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.3%。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经