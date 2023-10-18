人民网北京10月18日电 （记者王震）推动工业数字化转型升级走深向实是推进新型工业化的必然选择，要锚定智能制造主攻方向，推动数字化转型向智能化升级迈进。

10月12日至13日，以“聚焦工业数字化转型 助力新型工业化发展”为主题的2023年（第五届）全球工业互联网大会在浙江桐乡举办。会上，专家学者、企业代表围绕工业互联网、新型工业化等热点议题，把脉数字化转型进程，分享数字化发展经验。

中国工业经济联合会会长、工业和信息化部原部长李毅中表示，要在数据价值化上下功夫，培育智能化沃土，夯实数字化根基，把数字化转型升级做实、做深、做优，加快推进新型工业化，“行业需要通过典型范例让企业看到数字化的必要性和紧迫性，增强其主动性和积极性。”

在新型工业化的实践过程中，如何谋篇布局工业数字化转型？国家能源集团科技与信息部数字化处处长闫计栋表示：“从顶层设计，到统一建设，再到一体化协同。我们建立了国家能源集团的大数据体系，在全集团开展了一系列的数据价值挖掘的创新实践，以数据驱动业务价值兑现，用模型促进管理方式变革。”

“储能运维的数字化转型是必然的。”中国华能集团清洁能源技术研究院储能技术部主任刘明义表示，当前，电池储能由于其安全性和收益问题，很多储能电站存在“建而不用”的情况，传统运维方式难以最大程度的挖掘储能价值潜力。随着电池储能逐渐进入规模化发展阶段，基于电池海量数据的智慧化运维技术是实现降本增效、由被动安全向主动安全转变的关键。

江苏金恒信息科技股份有限公司总经理助理郎政认为，未来能源趋势一定是朝着智能化、低碳化的方向发展，金恒科技将会紧跟潮流，做能源管理系统的先行者，通过智慧能源一体化管控平台，为企业管理者、能源管理部门提供双碳减排的数据基础和调控方向，为行业的能源管理打开新的局面。

浪潮云洲旗下浪潮智能网联（浙江）数字科技有限公司董事长汪泉庆表示，数据作为新型生产要素，在数字经济时代、数字化浪潮中，发挥着至关重要的作用。工业互联网赋能数实融合，需要构建“采数、算数、用数”体系，解决基于业务的数据可信自由流，让数据在一二三产业、产业链供应链中自由流动，跨越“数字鸿沟”。

“新型工业化为老工业产品赋予新的活力。”清华大学苏州汽车研究院院长助理戴一凡表示，汽车产业经历动力系统变革之后，已经进入智能化和网联化变革的下半场，“中国汽车产业已经占领了先机。这是传统工业向新型工业化转变的一个最有代表性案例。”

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经