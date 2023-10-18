人民网北京10月18日电 （记者翁奇羽、申佳平）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于10月17日至18日在京举行。走进位于国家会议中心的论坛新闻中心，可以看到各国媒体记者正在为论坛报道而忙碌着。据了解，本届高峰论坛有近四千名中外记者报名注册，其中包括1200多名境外媒体记者。

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