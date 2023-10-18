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前三季度国民经济持续恢复向好 高质量发展稳步推进

2023年10月18日10:04 | 来源：人民网
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人民网北京10月18日电 （记者罗知之）国家统计局18日发布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。

分产业看，第一产业增加值56374亿元，同比增长4.0%；第二产业增加值353659亿元，增长4.4%；第三产业增加值502993亿元，增长6.0%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.3%。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，前三季度，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，精准有力实施宏观政策调控，着力扩大内需、提振信心、防范风险，国民经济持续恢复向好，生产供给稳步增加，市场需求持续扩大，就业物价总体改善，发展质量稳步提升，积极因素累积增多。

农业生产形势总体良好，畜牧业平稳增长

前三季度，农业（种植业）增加值同比增长3.6%。全国夏粮产量14613万吨，比上年下降0.9%，产量居历史第二高位；早稻产量2834万吨，增长0.8%。秋粮播种面积稳中有增，长势总体正常，全国粮食有望再获丰收。前三季度，猪牛羊禽肉产量6974万吨，同比增长3.9%，其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉产量分别增长3.6%、5.0%、5.2%、4.0%；牛奶产量增长7.2%，禽蛋产量增长2.1%。三季度末，生猪存栏44229万头，同比下降0.4%。前三季度，生猪出栏53723万头，增长3.3%。

工业生产恢复加快，装备制造业较快增长

前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长4.0%，比上半年加快0.2个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.7%，制造业增长4.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.5%。装备制造业增加值增长6.0%，比全部规模以上工业快2.0个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.6%；股份制企业增长4.8%，外商及港澳台商投资企业增长0.5%；私营企业增长2.3%。分产品看，太阳能电池、充电桩、新能源汽车产量分别增长63.2%、34.2%、26.7%。9月份，规模以上工业增加值同比增长4.5%，增速与上月持平，比7月份加快0.8个百分点；环比增长0.36%。1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降11.7%，降幅比上半年收窄5.1个百分点，其中8月份同比增长17.2%。9月份，制造业采购经理指数为50.2%，比上月上升0.5个百分点，企业生产经营活动预期指数为55.5%。

服务业持续较快恢复，接触型聚集型服务业和现代服务业带动作用增强

前三季度，服务业增加值同比增长6.0%。其中，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，金融业增加值分别增长14.4%、12.1%、9.5%、7.5%、7.0%。9月份，服务业生产指数同比增长6.9%，比上月加快0.1个百分点，增速连续2个月回升。其中，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业生产指数分别增长17.7%、11.3%、9.3%。1-8月份，全国规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。9月份，服务业商务活动指数为50.9%，比上月上升0.4个百分点；业务活动预期指数为58.1%。其中，水上运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售趋于活跃，服务消费增长较快

前三季度，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额296410亿元，同比增长6.7%；乡村消费品零售额45697亿元，增长7.4%。按消费类型分，商品零售305002亿元，增长5.5%；餐饮收入37105亿元，增长18.7%。基本生活类商品销售稳定增长，限额以上单位服装鞋帽针纺织品类、粮油食品类商品零售额分别增长10.6%、5.3%。升级类商品销售较快增长，限额以上单位金银珠宝类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长12.2%、8.3%、6.8%。全国网上零售额108198亿元，同比增长11.6%。其中，实物商品网上零售额90435亿元，增长8.9%，占社会消费品零售总额的比重为26.4%。9月份，社会消费品零售总额同比增长5.5%，比上月加快0.9个百分点，增速连续2个月加快；环比增长0.02%。前三季度，服务零售额同比增长18.9%。

固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资持续较快增长

前三季度，全国固定资产投资（不含农户）375035亿元，同比增长3.1%；扣除价格因素影响，同比增长6.0%。分领域看，基础设施投资同比增长6.2%，制造业投资增长6.2%，房地产开发投资下降9.1%。全国商品房销售面积84806万平方米，同比下降7.5%；商品房销售额89070亿元，下降4.6%。分产业看，第一产业投资同比下降1.0%，第二产业投资增长9.0%，第三产业投资增长0.7%。民间投资下降0.6%；扣除房地产开发投资，民间投资同比增长9.1%。高技术产业投资同比增长11.4%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.3%、11.8%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长20.7%、17.0%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、专业技术服务业投资分别增长38.8%、29.6%。9月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.15%。

货物进出口总体平稳，贸易结构持续优化

前三季度，货物进出口总额308021亿元，同比下降0.2%。其中，出口176025亿元，增长0.6%；进口131996亿元，下降1.2%。进出口相抵，贸易顺差44029亿元。民营企业进出口增长6.1%，占进出口总额的比重为53.1%。对共建“一带一路”国家进出口增长3.1%，占进出口总额的比重为46.5%。机电产品出口增长3.3%，占出口总额比重为58.3%，比上年同期提高1.5个百分点。9月份，进出口总额37425亿元，同比下降0.7%；环比连续2个月增长。其中，出口21506亿元，同比下降0.6%；进口15919亿元，下降0.8%。

居民消费价格温和上涨，工业生产者价格降幅连续收窄

前三季度，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.4%。分类别看，食品烟酒价格上涨1.1%，衣着价格上涨0.9%，居住价格下降0.1%，生活用品及服务价格上涨0.2%，交通通信价格下降2.4%，教育文化娱乐价格上涨1.9%，医疗保健价格上涨1.1%，其他用品及服务价格上涨3.2%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降6.8%，鲜菜价格下降3.1%，粮食价格上涨1.2%，鲜果价格上涨6.0%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.7%。9月份，全国居民消费价格同比持平，环比上涨0.2%。

前三季度，全国工业生产者出厂价格同比下降3.1%。其中，9月份同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.5个百分点，环比上涨0.4%。前三季度，工业生产者购进价格同比下降3.6%。其中，9月份同比下降3.6%，降幅比上月收窄1.0个百分点，环比上涨0.6%。

就业形势总体平稳，城镇调查失业率下降

前三季度，全国城镇调查失业率平均值为5.3%。9月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.2个百分点，连续2个月下降。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为4.9%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.7%。31个大城市城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.8小时。三季度末，外出务工农村劳动力总量18774万人，同比增长2.8%。

居民收入稳步增长，农村居民收入增速快于城镇居民

前三季度，全国居民人均可支配收入29398元，同比名义增长6.3%；扣除价格因素实际增长5.9%，比上半年加快0.1个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入39428元，同比名义增长5.2%，实际增长4.7%；农村居民人均可支配收入15705元，同比名义增长7.6%，实际增长7.3%。从收入来源看，全国居民人均工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入分别名义增长6.8%、6.7%、3.7%、5.8%。全国居民人均可支配收入中位数24528元，同比名义增长5.4%。

“总的来看，前三季度国民经济持续恢复向好，高质量发展扎实推进，为实现全年发展目标打下了坚实基础。”付凌晖指出，但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内需求仍显不足，经济回升向好基础仍需巩固。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，着力扩大国内有效需求，着力激发经营主体活力，抓好已出台政策落实显效，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，努力实现全年经济社会发展目标。

(责编：罗知之、吕骞)
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