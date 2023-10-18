人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

寻迹水文明 让水利遗产“活”起来

2023年10月18日11:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月18日电 （欧阳易佳）水文化是中华文化的重要组成部分，也是水利事业不可或缺的重要内容。第三届水文化国际研讨会在近日北京举办。专家学者围绕“寻迹水文明：水利遗产中的文化智慧”主题，进行了深入探讨。与会嘉宾表示，水文化是中华文化的重要组成部分，是其中极具光辉的文化财富。以治水实践为核心，积极推进水文化建设，是推动新阶段水利高质量发展的应有之义。

中国水利水电科学研究院副院长李锦秀认为，人类社会的发展历史，就是一部认识水、治理水、利用水，进而推进人类文明进步的历史。世界各地的文明古国皆孕育于大河流域。几千年来，人类建造了数量众多、类型丰富的水利工程，大量水利遗产内涵丰富、延绵后世、惠泽人民，闪耀着人类智慧的光芒、熔铸着人类文化的力量。

“园因水而活，水是公园生态体系中的重要一环。”北京市颐和园管理处党委书记、园长李晓光介绍，水文化在文明的绵延中贯穿始终，是一个民族智慧与力量的结晶。多年来，颐和园管理处多方致力于水利遗产的研究保护和展示利用工作，促进水文化的保护与传承。不断加强对昆明湖水质的保护和管理，持续开展水质监测工作，积极推进昆明湖生态保护和修复，同时深入挖掘水文化历史和内涵，2021年颐和园昆明湖入选北京市第一批水利遗产名录，为颐和园水文化建设奠定了深厚的基础。

与会专家认为，水利遗产是我国人民在长期治水实践进程中所形成的，具有较高历史价值、文化价值、科技价值、社会价值和生态价值的水利遗存。讲好“水利故事”，传承“水利精神”，坚持创新管理、多方参与、多措并举，深挖水利遗产历史文化底蕴，创新打造“水文化+”，让水利遗产“活”起来、“亮”起来，在新时代治水兴水新画卷中绽放异彩。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：聚焦新型工业化发展 推动数字化转型走深向实
　　人民网北京10月18日电 （记者王震）推动工业数字化转型升级走深向实是推进新型工业化的必然选择，要锚定智能制造主攻方向，推动数字化转型向智能化升级迈进。 10月12日至13日，以“聚焦工业数字化转型 助力新型工业化发展”为主题的2023年（第五届）全球工业互联网大会在浙江桐乡举办。…
第三届“一带一路”国际合作高峰论坛：看忙碌工作的各国媒体记者（图）
　　人民网北京10月18日电 （记者翁奇羽、申佳平）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于10月17日至18日在京举行。走进位于国家会议中心的论坛新闻中心，可以看到各国媒体记者正在为论坛报道而忙碌着。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部