人民网北京10月18日电 （欧阳易佳）水文化是中华文化的重要组成部分，也是水利事业不可或缺的重要内容。第三届水文化国际研讨会在近日北京举办。专家学者围绕“寻迹水文明：水利遗产中的文化智慧”主题，进行了深入探讨。与会嘉宾表示，水文化是中华文化的重要组成部分，是其中极具光辉的文化财富。以治水实践为核心，积极推进水文化建设，是推动新阶段水利高质量发展的应有之义。

中国水利水电科学研究院副院长李锦秀认为，人类社会的发展历史，就是一部认识水、治理水、利用水，进而推进人类文明进步的历史。世界各地的文明古国皆孕育于大河流域。几千年来，人类建造了数量众多、类型丰富的水利工程，大量水利遗产内涵丰富、延绵后世、惠泽人民，闪耀着人类智慧的光芒、熔铸着人类文化的力量。

“园因水而活，水是公园生态体系中的重要一环。”北京市颐和园管理处党委书记、园长李晓光介绍，水文化在文明的绵延中贯穿始终，是一个民族智慧与力量的结晶。多年来，颐和园管理处多方致力于水利遗产的研究保护和展示利用工作，促进水文化的保护与传承。不断加强对昆明湖水质的保护和管理，持续开展水质监测工作，积极推进昆明湖生态保护和修复，同时深入挖掘水文化历史和内涵，2021年颐和园昆明湖入选北京市第一批水利遗产名录，为颐和园水文化建设奠定了深厚的基础。

与会专家认为，水利遗产是我国人民在长期治水实践进程中所形成的，具有较高历史价值、文化价值、科技价值、社会价值和生态价值的水利遗存。讲好“水利故事”，传承“水利精神”，坚持创新管理、多方参与、多措并举，深挖水利遗产历史文化底蕴，创新打造“水文化+”，让水利遗产“活”起来、“亮”起来，在新时代治水兴水新画卷中绽放异彩。

(责编：乔业琼、吕骞)

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