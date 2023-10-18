中国上市公司协会10月17日发布的报告显示，沪深上市公司2023年中期现金分红公司家数和分红金额均有新突破。从分红家数来看，截至8月31日，沪市与深市共计162家上市公司公布了2023年中期现金分红预案，分红家数较去年同期提升了64%。

从分红金额来看，2023年中期现金分红预案预计分红2030.1亿元，有6家公司现金分红总额超过百亿元，分别为中国移动、中国石油、中国海油、中国石化、中国平安、中国电信；有14家公司现金分红金额在10亿元以上，有26家公司现金分红金额在5亿元以上。

深圳证券交易所外景。新华社记者毛思倩 摄

从公司性质来看，有12家地方国有企业和22家中央国有企业发布中期现金分红预案，合计现金分红总额约1662亿元，是现金分红的主力军。同时，民营上市公司回报投资者更加积极主动，共有117家民营上市公司发布2023年中期现金分红预案，占所有发布中期现金分红预案公司数量的72%，合计现金分红总额约162亿元。

中国上市公司协会相关负责人表示，现金分红作为实现投资回报的重要形式，是尊重和保护投资者权益的重要体现。持续稳定、科学合理的分红机制对于上市公司价值认可、质量提升以及资本市场稳定健康发展具有重要意义。广大上市公司纷纷通过加大现金分红力度等方式回馈股东，有效保护了投资者合法权益，有助于持续增强资本市场的活力和吸引力。（记者姚均芳）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经