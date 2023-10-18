原标题：聚焦绿色科创 天风证券承办武汉金博会长江资本论坛

10月17日，由湖北省人民政府、武汉市人民政府主办的第十三届中国武汉金融博览会在武汉召开，作为大会重要组成部分的长江资本论坛由天风证券承办，近300位嘉宾齐聚一堂，围绕产业资本助推绿色科创发展“东湖论道”，总结湖北激发产业资本在促进科技、资本和实体经济高水平循环方面的独特作用的经验，为湖北打造资本聚集新高地、提升金融服务实体经济质效，加快产业转型升级，实现绿色低碳、节约集约发展探索新路径。

行业大咖东湖论道绿色科创发展

国务院参事室特约研究员、国家统计局原总经济师姚景源发表题为《当前我国经济的内外挑战与政策选择》主题演讲，他表示，经济恢复将继续依靠出口、消费、投资“三驾马车”，需进一步拉动出口、夯实消费基础、以投资作为关键，要打好宏观政策和扩大需求两个“组合拳”，相信我国经济将继续稳中求进、行稳致远。

深交所债券业务部副总监卞超介绍了深交所从优化制度安排、加大产品创新、加强市场培育和参与标准制定等四个方面推进绿色债券市场高质量发展情况。他表示，深交所把发展绿色债券作为打造可持续交易所品牌重要的落地举措，将通过体系化支持绿色债券提质扩量、推动优化绿色债券交易安排和加强低碳转型债券推广力度等方式继续运用交易所债券市场为绿色低碳企业提供持续融资支持。

武汉市武昌区政府副区长李远华介绍了武昌区关于气候投融资试点的实践工作。他介绍，武昌区自2022年8月入选我国首批23个气候投融资试点以来，积极推进资金、人才、技术等各类要素资源向该领域充分聚集，未来武昌区将进一步夯实试点基础，培育有利于气候投融资的政策环境、气候友好型市场主体、创新投融资发展模式机制，打造气候投融资“武昌样板”，带动更大范围的绿色金融创新与绿色低碳转型。

天风证券副总裁、研究所所长赵晓光发表题为《深度研究推动产业服务》主题演讲，他表示，天风研究正打造“政策+新专家体系+调研问卷+数据科技”四位一体券商研究所2.0体系。天风研究将矢志不移以研究科学化和生态化为目标，打造深度研究体系，通过打通产业上中下游研究，实现优质企业挖掘、定价、赋能，构建“绿色、发展、共赢”发展生态，服务实体经济高质量发展。

天风证券宏观首席分析师宋雪涛发表题为《当前经济的变化和投资启示》主题演讲，他预计今年经济将呈现“N”型复苏的趋势，今年7月以来高频数据持续反弹，经济持续修复的拐点确定，经济“去地产化”的同时已找到新的增长动能。

参会嘉宾表示，通过本次论坛看到了湖北打造资本聚集新高地、提升金融服务实体经济的新举措，了解了全国加快产业转型升级，实现绿色低碳、节约集约发展的新动向。

打造城市投行，服务湖北和长江经济带绿色产业发展

宏泰集团党委副书记、总经理，天风证券党委书记陈志祥表示，宏泰集团根据省委省政府关于新一轮国资国企改革部署，围绕三大任务，聚焦四大主责主业，持续支持绿色科创发展。天风证券作为宏泰集团控股券商、省属骨干金融企业，在股权融资、研究智库、绿色金融和债券发行承销等方面与湖北宏泰集团深入合作和协同，持续升级深耕湖北战略，通过“城市投行”量身打造全方位综合金融服务方案，倾力支持湖北和长江经济带高质量发展。据悉，天风证券正为湖北量身打造“城市投行”全方位综合金融服务方案，以全球化视角系统梳理湖北各地产业特点，锚定市场趋势谋划产业布局，高举高打导入优势资源激活湖北地方经济发展新动能，探索破解招商难、融资难、融资贵等问题的新路径，以资本力量服务湖北高质量发展。

长江经济带高质量发展要协同推进降碳、减污、扩绿、增长，把产业绿色转型升级作为重中之重，加快培育壮大绿色低碳产业，积极发展绿色技术、绿色产品，提高经济绿色化程度，增强发展的潜力和后劲。天风证券与宏泰集团充分协同，服务湖北及长江经济带绿色产业发展，一方面天风研究所与湖北宏泰金融研究院、“双碳”研究院及旗下企业在绿色领域的研究报告、政策咨询、定制化顾问咨询等方面开展合作，发挥天风“投资+研究+投行”模式的功能，拓展在湖北省地区绿色金融产业上下游联系，并在绿色产业的关键技术和资源引进等方面提供支持。另一方面，天风证券助力打通湖北宏泰集团旗下全国碳市场注册登记结算功能平台——“中碳登”和湖北省碳排放权交易中心与中央财经大学绿色金融国际研究院之间的信息渠道，及时掌握“双碳”优质企业或相关行业龙头企业第一手信息，并引入相应绿色金融资源，积极助力湖北地区绿色产业高质量发展。此外，天风证券积极配合省市有关部门参与组建中国（武汉）双碳产业暨碳金融研究院，牵头筹备“中国长江双碳产业联盟”，推动湖北及长江经济带碳交易和碳金融发展，助力武汉打造辐射中部地区和长江流域的碳金融中心，为湖北省、武汉市打造全国碳金融高地和集聚区贡献力量。

未来，天风证券持续服务国家“双碳”战略的功能定位，在绿色科创金融领域不断开拓，以绿色科创发展为资金导向，以综合金融力量促进湖北和长江经济带绿色科创高质量发展。（记者 李万晨曦）

(责编：董童、李源)

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