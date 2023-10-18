10月17日，一艘货轮从青岛鸣笛出发。15天后，该货轮载着平煤神马集团生产的尼龙66切片将抵达印度尼西亚雅加达。

自2013年共建“一带一路”倡议提出以来，共建“一带一路”已成为影响范围最广、规模最大的国际合作平台。同时，河南以做优做强物流枢纽为突破口，为企业搭建了快速开放的载体平台。

据平煤神马集团介绍，共建“一带一路”的东风，为该集团带来了乘风“出海”的宝贵机遇，助力冲破身处内陆四线城市的环境“束缚”，不断扩大海外朋友圈。10年来，该集团与34个“一带一路”共建国家和地区的企业达成合作，贸易出口额累计超300亿元，平均年增长8%以上。今年以来，集团仅通过中欧班列送往“一带一路”共建国家和地区货物22批次，前9个月贸易额达11.16亿元。

平煤神马集团主要出口产品为尼龙切片、工业丝、帘子布、石墨电极、糖精钠等，部分产品年出口量在国内行业处于领先地位，产品质量在全球外贸领域有较强竞争力。数据显示，该集团帘子布产品出口范围最广，有23个国家的企业均购买该产品，用于生产制作高端子午胎。

“近年来，经过高质量转型发展，我们的自主创新能力显著增强，有能力为客户提供优质产品。”该集团相关负责人说。

在持续拓展传统贸易的同时，该集团还积极探索本土化运营，去年11月在欧洲成立平煤神马欧洲有限公司，并设立欧洲仓库，为当地客户提供更优质的服务。截至目前，平煤神马欧洲有限公司先后提供了60余次准时物流交货优质服务。

考虑到东南亚在经济增长、制造能力等方面拥有较好的基础与潜力，该集团计划在东南亚建设帘子布生产基地，目前处于考察阶段。

“对我们而言，在这里建厂是基于布局全球供应链的现实需要，可作为海外‘桥头堡’，进一步开拓东南亚等潜力市场；对当地而言则是布局了新兴高端产业，增加了就业机会，促进了经济发展。”集团相关部门负责人说。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经