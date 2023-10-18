人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

平煤神马集团：借力“一带一路”乘风出海 10年出口额超300亿元

2023年10月18日13:58 | 来源：人民网
小字号

10月17日，一艘货轮从青岛鸣笛出发。15天后，该货轮载着平煤神马集团生产的尼龙66切片将抵达印度尼西亚雅加达。

自2013年共建“一带一路”倡议提出以来，共建“一带一路”已成为影响范围最广、规模最大的国际合作平台。同时，河南以做优做强物流枢纽为突破口，为企业搭建了快速开放的载体平台。

据平煤神马集团介绍，共建“一带一路”的东风，为该集团带来了乘风“出海”的宝贵机遇，助力冲破身处内陆四线城市的环境“束缚”，不断扩大海外朋友圈。10年来，该集团与34个“一带一路”共建国家和地区的企业达成合作，贸易出口额累计超300亿元，平均年增长8%以上。今年以来，集团仅通过中欧班列送往“一带一路”共建国家和地区货物22批次，前9个月贸易额达11.16亿元。

平煤神马集团主要出口产品为尼龙切片、工业丝、帘子布、石墨电极、糖精钠等，部分产品年出口量在国内行业处于领先地位，产品质量在全球外贸领域有较强竞争力。数据显示，该集团帘子布产品出口范围最广，有23个国家的企业均购买该产品，用于生产制作高端子午胎。

“近年来，经过高质量转型发展，我们的自主创新能力显著增强，有能力为客户提供优质产品。”该集团相关负责人说。

在持续拓展传统贸易的同时，该集团还积极探索本土化运营，去年11月在欧洲成立平煤神马欧洲有限公司，并设立欧洲仓库，为当地客户提供更优质的服务。截至目前，平煤神马欧洲有限公司先后提供了60余次准时物流交货优质服务。

考虑到东南亚在经济增长、制造能力等方面拥有较好的基础与潜力，该集团计划在东南亚建设帘子布生产基地，目前处于考察阶段。

“对我们而言，在这里建厂是基于布局全球供应链的现实需要，可作为海外‘桥头堡’，进一步开拓东南亚等潜力市场；对当地而言则是布局了新兴高端产业，增加了就业机会，促进了经济发展。”集团相关部门负责人说。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 前三季度国民经济持续恢复向好 积极因素累积增多
　　 国家统计局18日发布的前三季度经济数据显示，国民经济持续恢复向好，生产供给稳步增加，市场需求持续扩大，就业物价总体改善，发展质量稳步提升，积极因素累积增多。…
业界：聚焦新型工业化发展 推动数字化转型走深向实
　　人民网北京10月18日电 （记者王震）推动工业数字化转型升级走深向实是推进新型工业化的必然选择，要锚定智能制造主攻方向，推动数字化转型向智能化升级迈进。 10月12日至13日，以“聚焦工业数字化转型 助力新型工业化发展”为主题的2023年（第五届）全球工业互联网大会在浙江桐乡举办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部