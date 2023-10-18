原标题：质量增信 上海农商银行发布“质量贷”客户金融服务方案

近期，上海农商银行与各级市场监督管理局积极对接、主动作为，为获得质量荣誉的企业量身定制“质量贷”客户金融服务方案。该方案可将“质量”荣誉转变为融资增信，授信额度最高可达5亿元，切实提升企业的政策获得感，贷款专项用于企业加强品牌管理、产品研发、技术改造和转型升级，为提升企业创新能力和发展活力注入资金支持。

上海农商银行金山支行作为该行“质量贷”产品的首家试点支行，与区市场监督管理局联合推出“金质贷”（“质量贷”金山区方案名），在10月12日金山区质量和标准化大会暨上海湾区产业质量提升项目发布仪式上正式对外发布，并在全区范围内面向质量荣誉企业名录在列客户进行联合推广。上海永继电器股份有限公司（以下简称“永继电器”）、中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“上海石化”）已先后获得“金质贷”支持。

永继电气是一家生产断路器系列产品，集科研、制造、加工、贸易于一体的多元化科技型企业。在金山区市场监督管理局的支持下，上海农商银行金山支行了解到企业曾荣获金山区区长质量奖，通过与企业积极对接，将企业需求与“金质贷”服务方案相匹配，为企业质量发展引入了金融活水，增加发展“底气”。

上海石化是国内重要成品油、中间石化产品、合成树脂和合成纤维生产企业，荣获上海市重点产品质量攻关成果奖。上海农商银行金山支行以“金质贷”服务方案为抓手，成立了专项工作小组，围绕企业个性化融资需求，开辟专属质量融资绿色通道，优化信贷审批流程，全力支持企业将信贷资金用于质量升级，全面提升客户体验。

上海农商银行表示，下阶段该行将继续聚焦价值创造，探索金融创新，在全行范围内加大“质量贷”推广力度，提升对荣获质量荣誉客户的差异化服务能力，携手政企在企业强、产业强、经济强、国家强的质量强国新大道上大步向前。

(责编：董童、李源)

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