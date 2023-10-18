人民网北京10月18日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，10月18日，商务部新闻发言人就美商务部发布对华半导体出口管制最终规则答记者问。

有记者问：近日，美国商务部公布对华半导体出口管制最终规则，请问中方对此有何回应？

商务部新闻发言人表示，中方注意到，美方于10月17日发布了对华半导体出口管制最终规则。最终规则在去年10月7日出台的临时规则基础上，进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制，并将多家中国实体增列入出口管制“实体清单”。美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。中方对此强烈不满，坚决反对。

半导体产业高度全球化，美方不当管制严重阻碍各国芯片及芯片设备、材料、零部件企业正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。美国半导体企业损失巨大，其他国家半导体企业也受到影响。

美方应尽快取消对华半导体出口管制，为包括中国企业在内的各国企业营造公平、公正、可预期的营商环境，与各方一道，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。中方将采取一切必要措施，坚决维护自身正当权益。

(责编：孙红丽、吕骞)

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