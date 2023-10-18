建筑业是国民经济的支柱产业，为我国经济持续健康发展提供了有力支撑。在建筑行业中，智能建造以更智能、更高效、更环保的方式回应着城市高质量发展及人民美好生活的需求。推动智能建造和建筑工业化协同发展，对推动建筑业转型升级和高质量发展具有积极意义。近期，人民网推出《“智”造与城》系列视频，聚焦城市智能建造成果，助力智能建造与建筑工业化协同发展。

本期人民网《“智”造与城——成都篇》将实地走访位于四川省成都市的中国西部国际博览城、成都生物城污水处理厂及东安湖体育公园，为大家展示智能建造赋能城市幸福宜居的生动实践。

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(责编：董童、李源)

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