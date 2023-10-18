原标题：“融创壹號院”产品细节首发，引领未来科技美学人居

作为融创“TOP级”产品系，每一座“壹号院”作品的诞生，都代表着一座城市的最高居住标准，引领人居体验焕新。近期，历经数次打磨的北京第七座“壹号院”产品——“融创壹號院”亮相。在城市核心珍稀土地之上，融创以十年壹號院之匠心，打造了一部关于未来科技美学居所的匠心作品。

对城市稀缺资源的“占有”，是融创“壹号院系”的固有“传统”。从纽约中央公园ONE57到海德公园一号，每一座世界都会均占据城市核心土地和核心资源。坐落于东四环十年鲜有新品入市的片区，融创壹號院静隐亚洲最大城市公园——朝阳公园之畔，可谓享尽自然资源、商业资源、人文艺术资源、教育资源等全维度高标准配套。

项目周边分布四大使馆区，近守北京国际交流“世界窗口”。而拥有约288公顷的天然绿色境域的朝阳公园，与中央商务区相生，又与红领巾公园、东风公园、将府公园、四得公园等多个城市公园生态圈相伴。可以说，融创在稀贵土地之上，延续世界城市公园基因，正在构建一处都会人居的理想坐标。

依托东四环黄金区位，融创壹號院可迅捷抵达东直门、三里屯、CBD、燕莎、使馆区、首都机场等城市核心功能区。项目东侧1.5公里处，北京首个万象城（预计2027年营业）已落位动工，SKP、国贸、华贸中心、燕莎、三里屯等七大商圈名品地，以及丽思卡尔顿、凯宾斯基等19家涉外五星级酒店环抱，国际教育与医疗资源高密度聚集，名流在此聚落，际会全球范围内的国际品味。

“壹号院”代表融创TOP级产品系标准，也代表着对高阶品质的不懈追求。在生活的每一个角落精雕细琢，传承审美标准和建筑技艺的同时中又融入未来科技元素和手法。

融创壹號院的立面以现代手法演绎中国传统坡屋顶与披檐元素，及极具国际前沿审美的窗墙立面，贯以三玻两腔双银的Low-E超白钢化玻璃，外观晶莹剔透，又集高气密水密、保温、隔热、隔音性于一身；应用全球专利断桥隔热系统的旭格高端产品，极窄勾企可视面，还原无边视野。同时辅以暖色石材与轻质金属线脚，交织出现代、新锐、简约的浪漫质感，诠释建筑的审美张力。

以新“城市山林”为设计理念的项目园林，把自然融入公园与CBD的城市肌理，将现代风景融入私家庭园艺术，森林、山石、叠水，成就“一馆、四园、六院、一道一环”构景体系，打造“CBD公园里的花园”。

摆脱传统过梁对空间的割裂和限制，融创壹號院采用餐客厅天花板无梁一体化的设计，提升客餐厅空间整体性，为室内布置提供了更多可能性。建面约215-291㎡的宽境宅邸，在大面宽的奢阔空间里，充满纵揽繁华都会万象与四季“无界视野”的肆意。

全智能化的“9适”居住体系，首次为壹号院产品研发，精研16个科技人居系统，40项应用技术和工艺，全维演绎适温、恒氧、静谧、清新、适逸、纯净、明亮、智慧、安心的九大人本科技要素，刷新当代智慧舒居的全新标准。

品质人居背后，所承载的是空间的美感，更是对美好生活的热爱与关照。融创壹號院入市在即，全面赋予生活新的质感与温度。

(责编：曹淼、李源)

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