新华社沈阳10月18日电（记者白涌泉、邹明仲）中国工业互联网研究院18日发布的《工业互联网创新发展报告（2023年）》显示，近年来，我国工业互联网快速发展。目前，全国已累计建成数字化车间和智能工厂近8000个，工业互联网核心产业规模超过1.2万亿元。

18日，2023全球工业互联网大会在沈阳开幕，大会的主题是“赋能新型工业化 打造新质生产力”。

近年来，我国工业互联网从探索进步到快速发展，走出了一条具有中国特色的创新发展之路。工业和信息化部连续实施工业互联网创新发展工程，并创建多个工业互联网产业示范基地，开展中小企业数字化转型试点和城市试点工作。

中国工业互联网研究院院长鲁春丛介绍，目前，全国31个省区市均出台了工业互联网发展政策或行动计划。5G边缘计算、工业大数据、通用人工智能等关键技术研发和产业化进程正在加快。工业互联网网络平台数据安全体系不断完善，核心产业规模超过1.2万亿元。稳步推进建成国家、省、企业三级联动的工业互联网安全技术监测服务体系，建成数字化车间和智能工厂近8000个。百余所院校增设工业互联网相关专业，一批人才实训基地在全国布局，多地设立产业投资基金，工业互联网影响力持续增强。

展会上，国网辽宁电力向观众展示新型电力数字空间。新华社记者 白涌泉 摄

全球工业互联网大会被誉为“全球工业互联网领域规模最大、规格最高、国际元素最丰富的行业盛会”。大会由工业和信息化部、中国科学技术协会及辽宁省人民政府共同主办，邀请到中国、德国、美国、日本、韩国等国内外知名专家学者参会交流，国内外知名企业参会参展，并以此为平台发布众多重磅成果。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经