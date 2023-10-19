新华社天津10月18日电 题：文旅产业提振中国农村经济新活力

新华社记者

红柿墨枝，映着粉墙黛瓦，远处山峦叠翠，飞泉悬流……站在自家民宿院落里，34岁的刘小敬心里感叹，终于能在家门口创业了。

天津蓟州区北部深山区的东水厂村并不大，有50余户村民，在刘小敬幼时记忆里，村子与外界全靠一条土路连接。

十来年前，二十出头的刘小敬顺着这条蜿蜒的、仿佛没有尽头的土路走了出去；十来年后，土路已翻新成柏油路，她在自家的民宿里，迎接着一辆辆轿车载着游客进村而来。

“遇上周末或者假期，一房难求。”刘小敬眉目之中满是笑意。她经营的民宿是两年前由老屋子改造而来的，保留原来古朴的建筑形制，内里的设计软装却现代时尚，在社交平台上人气颇高。

之所以会投钱做民宿，刘小敬直言，深山里的小村庄这两年大变样，成了人们休闲游玩的好去处。

2020年，《蓟州区农家院提升改造工程三年行动实施方案》出台，村里不少人向银行低息贷款，信心满满改造老屋。成熟的民宿投资公司也来和村委会谈合作，例如天津泰达商旅服务有限公司已将东水厂村7个老院子设计提升，统一改造为高端民宿。

东水厂村村支书陈永生介绍说，在刚过去的“双节”假期，村内民宿入住率达到了100%。

天津市蓟州区东水厂村的一家民宿（10月12日摄）。新华社记者 张宇琪 摄

这是文旅产业提振中国乡村经济的一个缩影。当前，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进入关键阶段，《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出实施文化产业赋能乡村振兴计划，实施乡村休闲旅游精品工程，推动乡村民宿提质升级。

事实上，在近年生态文明建设基础上，各地践行绿水青山就是金山银山理念，为农村百姓开辟了新的致富之路。

黄尾镇地处大别山腹地，是安徽省安庆市岳西县的一个偏远乡镇。如今，当地依托自然环境和文化资源优势，让山乡旧貌焕新颜。

走进黄尾镇黄尾村，震出如雷响声的白色瀑布从大别山群峰之间涌来，泛起的水雾在阳光下映出一道彩虹。

2016年，得知家乡黄尾村开发了大别山彩虹瀑布风景区，蔡红霞决定从浙江返乡创业。在当地政府的支持下，她和同事在距离彩虹瀑布380米的荒地上，建设经营起一家提供餐饮、住宿、娱乐的农家乐。

游客在位于安徽省安庆市岳西县黄尾镇的大别山彩虹瀑布风景区内游玩（10月12日摄）。新华社记者 栾若卉 摄

记者见到蔡红霞时，她戴着围裙刚忙完后厨工作，正忙着接待一个来自四川的40多人的生态康养旅游团队。“今年‘双节’假期的房间基本被订满，”蔡红霞说，“店里长期雇用六七位农户，他们每月能增收4000多元。”

“让群众在家门口吃上‘旅游饭’，带动群众脱贫致富，是当时开发彩虹瀑布景区的一大原则。”岳西县黄尾镇副镇长王英豪介绍说，黄尾镇已发展120多家农家乐，日接待能力8000人次。农家乐带动直接就业470人，间接就业超2000人，经营户年营业收入近3000万元。

吸引游客的不只是黄尾镇的森林、峡谷和飞瀑，农文旅融合的发展模式也在黄尾镇如火如荼地探索着。全镇有近6000亩茶园，采茶、制茶、品茶的体验游和研学游正拓展着旅游体验，促进产品销售，增加群众收入。

天津市社会学学会会长张宝义认为，以文化产业赋能乡村人文资源和自然资源保护利用，促进一二三产业融合发展，贯通产加销、融合农文旅，激发优秀传统乡土文化活力，有助于实现乡村产业兴旺、生态宜居，进一步推进乡村振兴。

“昔日出门过溜索，如今出行乘汽车；地上‘星星’（电灯）不胜数，白天黑夜分不清……”在云南省怒江大峡谷中段的称杆乡“腊娜瓦底”农文旅融合示范园，几位木工师傅一边制作游客中心的橱窗，一边哼着傈僳语歌谣。

“腊娜瓦底”也被称为“老虎滩”，是奔涌怒江形成的一片天然滩涂地，傈僳语意为“老虎休息的地方”。占地面积325亩的示范园充分利用自然田园及滨江景观资源修建了景观步道、大草坪、农耕体验稻田、儿童乐园等休闲娱乐区域，并融入民族文化特色、亲子研学等业态，构建新型乡村产业体系，于“双节”黄金周投入试运营。

怒江大峡谷旅游产业发展有限公司董事长孙海明介绍说，在黄金周期间，共接待游客超过8000人次，整体营收超60万元。此外，项目建设、运营以来已支出劳务费用460万元，附近恩感思落安置区的搬迁群众实现“家门口”就业。

天津市蓟州区区长张建宇表示，不少发展文旅产业的农村地区已经逐渐发展成为“慢生活休闲目的地”，在推进乡村振兴战略中保护、挖掘、传承本地乡村的独特文化和自然特色，文旅、农旅等多业态融合激活了新的消费场景，正在为乡村经济注入新活力。（记者张宇琪、徐思钰、郭晨、栾若卉、赵珮然）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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