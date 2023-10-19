原标题：交通银行推出“交银湾通2.0”全面助力粤港澳大湾区高质量发展

10月18日，交通银行在广交会举办“交银湾通·共赢未来”发布会，正式推出“交银湾通”2.0版综合金融服务方案，开启服务粤港澳大湾区发展新篇章。

发布会上，交通银行副行长郝成表示，作为一家国有大型商业银行，交通银行将全面贯彻党中央决策部署，深入理解粤港澳大湾区的新战略定位和历史使命，积极参与大湾区建设，致力于在支持粤港澳大湾区建设中发挥好主力银行的作用。交通银行将立足湾区所向、港澳所需、交行所能，以“交银湾通”2.0综合金融服务方案的发布为契机，全面规划、主动作为，扎实推动粤港澳大湾区的高质量发展。

广州市副市长赖志鸿表示，交通银行依托广交会这一重大平台，迭代更新推出“交银湾通”2.0版综合金融服务方案，为湾区三地深度融合提供了更多优质解决方案，真诚欢迎包括交行在内的社会各界共同把握粤港澳大湾区的重大历史机遇，深耕广州、辐射湾区。他呼吁在更多领域、更深层次、更广范围开展紧密合作，共享大湾区发展新成果，共创联通世界新未来。

2022年8月，交通银行充分发挥金融“国家队”主力军作用，把握粤港澳大湾区政策机遇，推出交行首个国家重点经济区域金融服务品牌“交银湾通”。一年来，交通银行持续契合市场需求优化并丰富产品内容，加大服务大湾区实体经济和人民美好生活力度。

据介绍，“交银湾通”2.0版综合金融服务方案将重点关注大湾区科技创新、要素市场化和投融资等关键领域。方案整合交通银行四大金融业务特色——普惠金融、贸易金融、科技金融和财富金融，并充分利用金融科技手段，迭代升级包括汇兑通、企融通、理财通、乐融通和服务通在内五大系列场景服务方案，旨在为大湾区提供更多元、更普惠、更绿色、更便捷的一体化金融服务。

汇兑通通过数字化手段推动产品创新和场景融合，围绕大湾区企业汇率避险、外贸新业态等金融需求提供便捷服务。企融通利用境内外“两个市场、两种资源”，依托大湾区金融、科技和产业优势，形成贷融通、债融通和投融通三个子场景。理财通服务“南向通”和“北向通”资金往来，为大湾区投资者提供便捷、高效的跨境投资体验。乐融通围绕大湾区居民置业和中小企业展业等需求，支持大湾区优质生活圈建设，包括置业通、乐业通和科创贷三个系列产品。服务通实现交行大湾区各分支机构业务信息互通，为各类市场主体提供一体化金融服务，包括便民通、账户通和绿色金融服务。

交通银行将持续发挥经营综合化、服务全球化优势，不断提升“交银湾通”品牌亮度，积极推动湾区互联互通和融合发展，为粤港澳大湾区建设贡献交行力量。

(责编：曹淼、李源)

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