在福建三明市明溪县，原来靠华侨代购商品，现在家门口的超市就能买到进口商品，不仅如此，当地人还做起了“买全球”的生意。

罗娟是土生土长的明溪人，和不少本地人一样，她也是华侨的家属。她的妈妈近期刚从国外回来，带回来了很多平常用的东西，而这些东西，明溪都有得卖。

明溪县居民 意大利侨眷 罗娟：在明溪的欧洲商品超市，有来自全世界各地的产品。

超市店长 叶爱华：我们这里有来自四、五十个国家的产品，有越南的咖啡、俄罗斯的食品、意大利的日化品等。

超市负责人 黄兴武：明溪是八闽旅欧第一县，三分之二的人都跟华侨有关系。这几年，共建“一带一路”对我们做生意来说，带来很多便利，现在一个货柜从意大利到我们中国也就四十来天。

明溪县居民 意大利侨眷 罗娟：在明溪，卖进口商品的超市还有几十家，如果不在这里买，我们还有另外一种选择，就是欧洲商品交易中心的直播间，听说一天可以卖一万件。

明溪县欧洲进口商品交易中心负责人 黄彬：我们现在主营的类目分为两块，一块是线上直播间，一块是线下商品交易中心。共建“一带一路”倡议提出以后，我们可以拿到的产品种类翻了好几倍，原来稀缺的一些产品现在都比较容易进到货，比如巴基斯坦的粉盐、匈牙利的果酒、希腊的果汁。去年，线上线下加起来有大概一亿元左右的营业额。

明溪县居民 意大利侨眷 罗娟：作为福建省示范的欧洲进口商品交易中心，在共建“一带一路”倡议下，这几年，进口商品速度更快，成本更低，我们明溪这个小县也做起了向全国人民销售外国土特产的“大生意”。(央视新闻客户端)

(责编：王震、陈键)

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