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就业持续改善 中国精准发力“护航”求职路

2023年10月19日09:03 | 来源：中国新闻网
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　　中新社北京10月18日电 (记者 刘文文)中国就业形势持续改善。国家统计局18日公布的数据显示，前三季度，全国城镇调查失业率平均值为5.3%，比去年同期回落0.3个百分点。今年以来，官方持续聚焦稳就业，发力“护航”民众求职路。从中央到地方，一系列稳岗拓岗政策接连出台，为稳定就业基本盘打下了坚实基础。

　　从中央层面看，4月28日召开的中共中央政治局会议强调，要切实保障和改善民生，强化就业优先导向，扩大高校毕业生就业渠道，稳定农民工等重点群体就业。7月24日召开的中共中央政治局会议强调，要加大民生保障力度，把稳就业提高到战略高度通盘考虑。

　　从地方层面看，近日广东东莞聚焦当前就业重点难点问题实施“稳就业十六条”；不久前，天津通过搭建平台、精准帮扶、促进创业等措施，全力做好稳就业促创业工作，打通就业“最后一公里”……

　　随着这些政策落地显效，中国就业形势总体好转。翻看前三季度的就业统计数据，浙江大学国家制度研究院副院长金维刚直言“令人欣慰”。

　　国家统计局公布，前三季度，全国城镇调查失业率平均值为5.3%。9月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.2个百分点，连续2个月下降。

　　金维刚分析，本地户籍劳动力调查失业率为5.1%，保持在一个较为合理的区间。外来户籍劳动力调查失业率为4.9%，说明随着经济复苏，市场对劳动力需求开始上升，外来劳动力在城镇获得更多就业机会。三季度末，外出务工农村劳动力总量18774万人，同比增长2.8%。“整体上看，中国就业形势保持比较稳定的态势。”

　　但也应注意，当前部分群体仍感到一定就业压力。对此，金维刚指出，宏观统计数据与微观主体之间存在一定“温差”，这是正常现象。

　　他进一步分析，当前整体经济呈现回暖的大趋势，经济持续复苏给就业提供了良好的发展空间。前三季度的数据表明，就业在宏观层面上已经趋于稳定。考虑到中国经济企稳回升，这种良好的发展态势有望延续下去，更多民众将切身感受到经济增长、就业改善带来的好处。

　　高校毕业生是重点就业群体。今年毕业季，各地各高校聚焦稳就业工作重点难点发力，广拓就业渠道。与此同时，各类市场主体纷纷“加码”校招，全力支持高校毕业生就业。

　　首都师范大学马克思主义学院教授、博士生导师石国亮指出，高校毕业生是创业创新的有生力量，要把促进自主创业和灵活就业作为一项重点工作来抓，开展好高校毕业生等青年创业服务支持行动，提升高校毕业生等青年的创业意识和创业能力，在资金、场地等方面向毕业生创业者倾斜。同时，对灵活就业毕业生，落实新就业形态劳动者权益保障措施，提高灵活就业保障水平。

　　石国亮认为，市场主体是吸纳就业的顶梁柱和主力军，促进企业发展才能增加就业岗位。数据显示，中国登记在册的市场主体已达1.7亿户，是吸纳就业的绝对主力。要打出“降、贷、返、补、提”等政策组合拳，倾斜支持吸纳就业多的行业企业，更好激发企业活力，稳定就业存量、扩大就业增量。

　　金维刚表示，要采取更加有针对性的措施。一是继续坚持就业优先政策的导向；二是要从增量的模式向存量模式转变；三是通过提升抗风险的能力来防范规模性失业的风险；四是解决劳动力供求错位环节各类结构性矛盾，健全多元化就业创业机制；五是解决重点群体的就业问题，特别是大学生、农民工与城镇困难人员就业问题。(完)

(责编：王震、陈键)
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