用凸透镜聚焦太阳光点燃纸片，是很多人儿时就做过的小实验。近日，一项国际研究尝试用类似的原理，把月尘熔化成“地板”，以期未来在月球铺路。

英国《科学报告》杂志近日刊登一篇概念验证的论文显示，来自德国、奥地利和荷兰的研究人员对这一思路进行实验。他们用激光模拟聚焦后的太阳光，把模拟月尘熔化随后冷却形成三叶草状、直径25厘米左右的空心板，这些空心板可以相互扣住，有望未来用于在月球铺路。

在月球铺路有助于航天器停靠或移动，保护航天器内的科学设备等。研究人员在文章中说，未来月球会是人类探索太阳系的重要“跳板”，因此有必要在那里建设基础设施，而月球的低重力状态让月尘很容易扬起、破坏科学设备。

研究人员没有选用太阳能加热装置，而是直接聚焦太阳光来熔化月尘，省去太阳能转变为电能的过程。在此次实验中，如果要聚焦出能产生所需能量的太阳光，需要直径约两米的凸透镜，因此他们用可产生同等能量的激光替代了阳光。

研究人员认为，初步结果为在月球铺路带来希望，但还需要进一步实验论证，比如测试在火箭发射的推力下这些铺路板的表现，以及在低重力条件下铺路步骤的可行性。

（据新华社）

(责编：王震、陈键)

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