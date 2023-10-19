原标题：十年扬帆再启航 中国太保高质量共建“一带一路”行稳致远

“一带一路”，大道同行。今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。作为一家负责任的保险公司，成立三十多年来，中国太保一以贯之地深度服务国家战略，始终致力于不断创新供给、扩大服务外延。中国太保旗下中国太保产险持续支持共建“一带一路”走深走实，取得了实打实、沉甸甸的成效。

十年来，中国太保产险累计提供海外业务风险保障超两万亿元人民币，承保全球近120个国家和地区超过一千个项目，在基建、电力、石化、大型商业风险等重点领域以首席再保险人的身份参与标志性重大项目。截至今年上半年，中国太保产险在中资海外业务上实现两个第一，即国内保险公司中资海外业务保费规模排名第一、海外重点项目保障数量排名第一。

1个港口

代表工程：尼日利亚莱基深水港项目

俯瞰尼日利亚莱基深水港，大西洋海水在防波堤外波涛汹涌，堤内却平静祥和。该港口是西非第一大深水港，是第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果之一，以及中法第三方市场合作示范项目，也是几内亚湾首个由中资企业控股的现代化深水港。该项目由中国港湾工程有限责任公司投资建设运营，预计将创造近千亿美元的总体经济效益和数万个直接和间接工作岗位，为尼日利亚经济发展打开新局面。

一个港口，一个典范。中国太保产险凭借在当地市场备受认可的资质以及在海外项目中丰富的服务经验，最终首席承保该项目，为中国太保产险在全险种保险安排实践方面积累了更多的经验。

除此之外，中国太保产险还以首席身份承保了中电建沙特国王港、中远海运秘鲁钱凯码头隧道工程等项目，这些项目不仅有助于地区经济的发展，还直接造福于当地民众，为共建“一带一路”国家和地区的可持续发展贡献了积极力量。

3条轨道

代表工程：哥伦比亚波哥大西部有轨电车工程、埃及斋月十日城铁路、中泰高铁

中国轨道交通发展爬坡过坎，凭借完全自主的知识产权和多项技术成为中国新的“外交名片”“形象代表”。随着共建“一带一路”的推进，越来越多的中国轨道在亚洲、非洲等地区落地生根，促进了国家间的互联互通，也让更多地区更紧密地连接在一起。在“一带一路”倡议十周年之际，中国太保产险回顾三个重大项目的不凡历程。

钢铁巨龙纵贯山峦、横穿江河，哥伦比亚共和国波哥大西部有轨电车工程已顺利进入施工尾声，它的落成将缩短数百万居民的通勤时间，拉动就业，激发着当地经济活力。波哥大西部有轨电车是中哥经贸合作领域重要成果，也是两国友谊不断加深的耀眼标志，将有力促进两国双边合作的进一步深化。

中国太保产险为中哥有轨工程项目提供了全面的保险保障，不仅以首席身份承保了工程险和商业综合责任险，还为本项目建工履约保函提供了大份额支持。

埃及斋月十日城铁路是连接开罗市区与新行政首都、斋月十日城和东部沿线卫星城的重要纽带，于2022年7月3日成功试运行。作为埃及电气化铁路的开端，埃及斋月十日城项目不仅将改善交通，也标志着中国设计、中国品牌、中国制造得到了国际认可，是“走出去”的典范工程。

泰国的铁路系统建于105年前，当地随处可见一个个古朴风格的小站台，站台上没有几位乘客，工作人员敲着铁钟、挥着红绿旗子，招呼旅客上车。从曼谷到东北部600公里的长距离运输，迫切需要高速列车，已打破现在泰国铁路时速70公里的窘境。而小站台的旁边，就是中泰铁路一期工程施工现场，沿着旧铁轨并行的方向，一座座高架桥墩不断向前延伸。中泰高铁这条长达867公里的铁路将实现中国云南昆明与泰国曼谷之间的联系，完成泰国高速铁路的梦想，架起两国友谊与合作的关键纽带。

此外，中国太保产险致力于用技术提升客户服务。今年8月在雅万高铁开通之际，中国太保产险通过卫星遥感技术为运营期承保进行准备。

在轨道交通领域，中国太保产险累积承保共建“一带一路”数十个基建项目，提供了超过500亿元人民币的风险保障，这不仅见证了技术与合作的伟大成就，更融汇了中资企业的智慧和中国太保产险的坚强保障，为共建“一带一路”的愿景燃起坚定之光，铸就了更美好的未来。

679所学校及重大民生工程

中国太保产险一直以来都非常关注共建“一带一路”项目中的民生事业，并积极参与承保众多惠民生项目，为各种基础设施建设、教育发展等领域提供稳定的保险支持，促进民生福祉的不断提升。

伊拉克由于多年的战乱冲突使得该国儿童无法获得优质教学。由于校舍短缺，许多学生只能在简易板房或改装后的集装箱里上课，部分地区学校甚至不得不将学生分成3批、在同一天内分时段上课。伊教育部说，至少要增加1.2万所学校才能满足需求。

为解决“上学难”问题，2020年伊拉克政府制定规划，决定到2030年前新建8000所学校。中国电建承建了其中10个省份的679所，中国太保产险首席中标了该679所示范学校工程项目，预计解决解决约43万名学生的上学问题。该项目保费规模超过200万美元，是伊拉克重大的政治和民生工程。

中国太保产险作为首席承保人，在不到一个月的时间内协助电建经纪完成了当地保险出单，并凭借专业的保险服务方案以及法律咨询服务，获得了高度认可。本项目的首席承保，进一步巩固了太保产险与战略客户的紧密合作，也是中国太保产险响应服务共建“一带一路”倡议，践行ESG理念的有效实践。

在其他重大民生工程上，中国太保产险持续助力当地民生保障，关乎未来发展。2021年9月，中国太保产险首席承保巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔高压输变电首年运营期项目。作为共建“一带一路”、“中巴经济走廊”唯一入围的电网重点项目，它纵贯巴基斯坦南北，跨越铁路、公路，农田、沼泽、军事区、狩猎区、沙漠等不同区域和环境，输送容量达 4,000MW，有力缓解巴基斯坦最重要的经济中心旁遮普省和首都伊斯兰堡地区的电力短缺状况，极大地促进巴基斯坦经济发展，提高当地人民生活水平。

中国太保产险根据国际电网业务的市场整体条件及该业务特点，制定了满足客户需求的保险方案，并利用卫星遥感技术，开创“卫星巡线”的“科技+服务”绿色创新理念，为客户解决长距离、复杂地质以及部分无人区的日常巡线工作。作为服务共建“一带一路”中资客户、服务绿色产业的典范项目，太保产险也在后续服务电网类等绿色产业的道路上积累了宝贵经验。

30万人

随着共建“一带一路”的发展，中国企业境外务工人员可能面临着当地政治安全、自然灾害、卫生疾病、职业工伤等等种种风险。为了切实满足中资企业“走出去”境外人员的安全保障需求，2018年，中国太保产险作为唯一一家商业保险公司成为中国对外承包工程商会（国内最大对外工程行业协会）战略合作伙伴，与商会共建“境外安全合作联盟”，共同为中国企业海外风险提供解决方案。经过多轮企业调研和论证，双方共同开发了专属海外人员意外伤害保险服务产品——“海外无忧”人员保障计划，提供意外/疾病死亡伤残、意外/疾病医疗、紧急救援、绑架赎金四大类风险保障。

除“海外无忧”境外人员安全保障专属产品外，中国太保产险先后开发了政治暴力保险、国际工程职业责任险、海外工程保函等创新产品，其中国际工程职业责任险和海外工程保函均属于中资保险公司首创，均由中国太保产险联合行业顾问、专业律所自主研发。一方面为我国设计咨询“走出去”提供了专属保障，符合未来国际工程发展大趋势，另一方面也满足了我国国际工程企业海外经营的迫切需求，为中国企业开拓市场、防范风险、促进融资提供完善的风险保障，助力一带一路高质量发展。

截至目前，“海外无忧”人员保障产品累计承保人次已超过30万人次，累计赔款超1.5亿元,服务企业过千家，包括中国铁建、中国电建、中国交建、中国能建等大型企业，在保障企业海外人员安全方面发挥了重要作用，切实满足了中资企业“走出去”境外人员的安全保障需求。太保产险希望能与每一位海外游子命运与共，共同为“一带一路”倡议添砖加瓦。

与“一带一路”共成长

服务“一带一路”倡议，既是中国太保产险高质量发展的机遇与挑战，也是展现公司国际化能力最好的舞台。

在产品研发方面，中国太保产险针对共建“一带一路”国家和地区的基础设施建设、技术合作、经贸服务、人文交流、发展安全提供了全流程、全覆盖的保险保障和风险管理服务。全流程，指的是中国太保产险可以根据客户项目的实际特征以及融资结构安排，度身定制从项目调研到项目运营整个生命周期的风险保障。全覆盖，指的是根据企业在境外面临的实际风险，可以提供涵盖“人”、“财”、“责”的全产品保障。针对海外客户的实际需求，中国太保产险先后开发了政治暴力保险、国际工程职业责任险、海外工程保函等创新产品。

在网络建设方面，为了满足共建“一带一路”国家和地区金融监管要求，中国太保产险建设了国内领先的境外出单、服务合作网络，与包括日本三井住友、西班牙曼福、葡萄牙忠诚、法国安盛等多个跨国保险集团签署了战略合作协议，与超20家境外当地保险企业建立了直接合作关系，辐射国家和地区近百个。

在现场服务方面，中国太保产险创新地组建了海外业务地区工作组，提供属地服务。以共建“一带一路”重点区域东南亚为例，中国太保产险东南亚工作组常驻在泰国曼谷，服务整个东南亚的太保产险客户。同时太保产险能借助全球服务网络以及工作组服务能力，为客户海外项目解决当地出单，提供合同谈判、风险查勘等属地化服务。

在风险减量方面，为了满足客户的多样化需求，中国太保产险开发了太保产险“一带一路”智慧云平台，该平台融合“卫星+安防”两大科技手段，为客户的海外资产全方位护航，通过卫星服务精准提供气象预报、沉降预测、碳排放监测、实时情况拍摄、治安环境预警等综合信息，覆盖全流程的事前预警、事中监测和事后定损各环节，有效解决海外保险业务服务痛点。第三届中国国际服务贸易交易会上，智慧云平台项目荣获“全球服务实践案例”，是保险企业中唯一获奖单位。

同时为了加强海外保险领域跨境合作，中国太保产险始终以国际化、一体化视角，建设海外业务国际合作生态圈。自2020年起，中国太保产险每年都会举办“海外业务国际合作会议”，迄今已连续举办三届。该会议广泛邀请全球境外合作保险机构、再保险公司以及重要的“一带一路”中资客户，为海外保险领域跨境合作提供了一个沟通的平台。三年的会议主题都围绕着共赢，体现了中国太保产险深化全球合作，共赢共享共谋发展的理念与决心。

中国太保将继续秉持“以客户需求为导向”，以高标准、可持续、惠民生为目标，进一步巩固“一带一路”倡议合作成果、挖掘合作潜力、开拓合作空间，为推动“一带一路”高质量发展贡献智慧和力量。

(责编：董童、李源)

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