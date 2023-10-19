人民网北京10月19日电 （记者许维娜）“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通，也在于利相融。”18日下午，中国人民对外友好协会会长杨万明在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛——地方合作专题论坛上表示，今年是共建“一带一路”倡议10周年，中国人民对外友好协会发挥桥梁纽带作用，大力推进中国与共建国家友城交流合作，为推动“一带一路”民心相通作出了努力。

杨万明表示，10年来，“一带一路”友城合作网络不断扩展，在中国人民对外友好协会协调推动下，在各国地方政府共同努力下，中国同共建国家友城数量从960对增至1577对，占中外友城总数比例达到53.5%，“一带一路”已成为中外友城合作的重要方向。

10年来，“一带一路”友城和地方合作机制持续完善，中国人民对外友好协会与中国地方政府共同搭建金砖国家、上合组织、澜沧江-湄公河、中国-非洲、中国-东盟、中国-中东欧等地方合作平台，推动成立“一带一路”地方合作委员会和21世纪海上合作委员会，为高质量推进“一带一路”友城合作提供了有力的机制保障。

10年来，“一带一路”友城合作亮点纷呈，中国人民对外友好协会坚持面向民众，面向基层，面向未来，与中外地方政府共同发起友城灯光秀、龙舟赛、图片展、夏令营、大联欢等丰富多彩的人文活动，共建国家人民，特别是青少年对“一带一路”的知晓率、参与度和获得感不断提升。

杨万明表示，作为中国从事民间外交的全国性人民团体，中国人民对外友好协会将继续秉持增进人民友谊，推动国际合作，维护世界和平，促进共同发展的工作宗旨，不断完善本论坛机制建设，积极推动中外友城交流与互利合作，为高质量共建“一带一路”拉紧利益纽带，夯实民意基础，不断注入友城合作新动力。

据悉，地方合作专题论坛是“一带一路”国际合作高峰论坛框架下的机制性论坛之一，本次论坛以“深化地方合作 促进共同发展”为主题。会上，多位与会嘉宾共商中外地方合作发展大计，携手推进高质量共建“一带一路”。

(责编：乔业琼、吕骞)

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