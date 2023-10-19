前三季度国内生产总值（GDP）同比增长5.2%；规模以上工业增加值累计增长4%；社会消费品零售总额同比增长6.8%，服务零售额增长18.9%；全国城镇调查失业率平均值5.3%……

观察10月18日发布的多项国民经济运行数据可以看出，今年前三季度，国民经济顶住了来自国外的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的下行压力，总体上持续恢复向好。“尤其是从三季度的情况来看，经济恢复向好总体回升的态势更趋明显。”国家统计局副局长盛来运表示。

从GDP增速来看，前三季度国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，其中三季度增长4.9%。盛来运表示，虽然4.9%比二季度同比增速回落，但这主要是因为去年对比基数抬升的原因。“今年三季度，如果扣除基数的影响，两年平均增长增速是4.4%，比二季度加快了1.1个百分点。”他还说，看经济回升，除了看同比增速变化以外，还要看环比。从环比增速来讲，今年三季度增长1.3%，比二季度加快0.8个百分点，增长持续恢复向好。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟也表示，三季度GDP同比增长4.9%，远高于市场一致性预期，显示完成GDP同比增速“5%左右”的全年目标的概率进一步提升；环比增速加快至1.3%，也优于市场预期，表明经济在整体上确立向上向好的恢复态势。

而在GDP增速之外，多个领域、多项指标也都出现了一些积极变化。

——作为宏观经济的“压舱石”，工业经济恢复进一步加快。数据显示，前三季度，规模以上工业增加值累计增长4%，其中，三季度增长4.2%。尤其是8、9两个月份，工业环比持续增长，9月份当月规模以上工业增加值同比增速为4.5%。盛来运也列举数据称，工业品出厂价格指数（PPI）连续三个月降幅收窄，经济主体对工业产品的需求在回升；前三季度全国工业产能利用率是74.8%，比上半年提升0.4个百分点。前三季度，规模以上工业企业产销率是96.8%，比上半年提升了0.6个百分点。

“随着稳增长政策累积效果加速释放，需求端好转和企业盈利改善势头进一步确认，四季度工业生产边际扩张势头将会持续，工业生产景气将呈现平稳逐步向好态势。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。

——作为经济增长的第一动力，消费潜力不断释放，市场活跃度不断提升。数据显示，前三季度社会消费品零售总额同比增长6.8%，服务零售额增长18.9%。另外，居民人均服务性消费支出同比增长14.2%，占居民人均消费支出的46.1%，比去年同期明显提升了2个百分点。“9月社零增速超出预期，显示消费增长动能持续转强。这主要源于近期促消费政策力度明显加大，重点是促进汽车、家电、家居等大宗消费政策密集出台并加快实施，同时，各项稳增长政策和基本面出现的积极迹象对居民消费信心也产生一定提振效应。”王青说。

盛来运说，今年前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率是83.2%，明显提升，服务消费是其中重要的组成部分，而且增速比较快，对经济增长发挥了重要支撑作用。

除此之外，还有多项积极变化彰显出中国经济的巨大韧性、潜力和活力：

就业形势好转，前三季度全国城镇调查失业率平均值5.3%，比去年同期回落0.3个百分点，且呈现逐月好转态势；创新引擎强劲，前三季度高技术产业投资增长11.4%，新能源汽车、锂电池、光伏电池“新三样”继续保持较快增长势头；企业预期改善，9月份制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，在前几个月采购经理指数PMI持续收缩的情况下，回升至景气区间……

“当然，我们也要清醒地看到，经济还在恢复过程中，出现的这些积极变化有些还是初步的，有些积极变化的可持续性还需要继续观察。”盛来运指出，经济运行中外部环境和内部需求不足的矛盾还没有根本缓解，经济稳定回升的基础还需要继续巩固。下一阶段，要狠抓政策落实，进一步夯实经济回升基础。

庞溟也表示，必须看到，数据还反映了一些薄弱环节，下一阶段政策仍需着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资的政策空间。预计稳增长政策和逆周期措施将持续加码、质效提升、落实落细。

中国银行研究院研究员王静也建议，宏观政策着力扩大有效内需，持续改善居民就业和收入水平，有效优化营商环境，激发社会资本活力，稳定经营主体预期和信心；做好重点领域风险化解工作，持续推动产业转型升级，呵护经济内生增长动力。

展望未来，多位业内人士认为，经济将会继续恢复向好，总体保持回升态势。盛来运表示，前三季度经济发展为实现全年发展目标打下了坚实基础，前期出台的一系列稳增长的政策措施效果将继续显现。（记者 张莫 李昱佑）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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