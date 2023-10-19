人民网北京10月19日电 （记者申佳平）“本届高峰论坛期间举行的企业家大会达成了972亿美元的项目合作协议。”10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上公布了一项重要数据。

老挝计划与投资部部长坎坚·翁普接受人民网记者专访时透露，在本届“一带一路”企业家大会上，老挝计划与投资部和中方企业亚钾国际投资股份有限公司（以下简称“亚钾国际”）就“老挝甘蒙省500 万吨/年钾肥（氯化钾）产能扩建项目”签订了框架开发谅解备忘录。

老挝计划与投资部部长坎坚·翁普。人民网记者 申佳平摄

目前，中国是老挝最大的投资国，投资涉及水电、矿产开发、服务贸易、建材、种植养殖、药品生产等多领域。坎坚·翁普表示，十年来，中国参与老挝的铁路、高速公路、水电站等基础设施项目建设，中国企业推出的新产品也深受当地消费者喜爱。位于湄公河畔甘蒙省他曲县的钾肥公司，正是两国在农业领域的重要合作项目之一。

亚钾国际副总裁刘冰燕介绍，2020年以来，亚钾国际在老挝政府的支持下，在当地投入资金、技术和管理资源，打造了中国在境外首个最大规模的钾肥项目。三年间，该项目的钾肥产能已从20万吨/年提升至300万吨/年。

亚钾国际在老挝建设的现代化钾肥生产工厂（浮选车间）。受访者供图

“此次签约是我们公司发展的中期目标，争取到2025年当地工厂钾肥产能达到500万吨/年，远期达到700万吨/年至1000万吨/年，助力老挝成为亚洲最大的钾肥生产基地。”刘冰燕说，近些年，共建“一带一路”国家对于中国有技术、有管理能力的投资者越来越认可，企业在海外市场拓展中，深刻体会到了共建“一带一路”倡议推动互利共赢给参与各方带来的巨大商机。

近年来，中老双边经贸合作不断深化，目前中国是老挝第二大贸易伙伴和第一大出口国。2022年双边贸易额达56.8亿美元，其中我国出口23.4亿美元，同比增长40.9%，进口33.4亿美元，同比增长24.9%。

坎坚·翁普期待，通过第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，世界各国对老挝有更进一步的了解和关注，“我希望中国企业家到老挝去，实地考察我们在电力、太阳能、矿产、农业、旅游等多个领域的发展潜力。”

“中老两国山水相连，是友好邻邦，传统友谊源远流长。”坎坚·翁普表示，“一带一路”倡议惠及各国人民，使共建“一带一路”国家携手发展从梦想变成现实。

(责编：申佳平、吕骞)

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