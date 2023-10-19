新华社北京10月19日电 商务部新闻发言人19日表示，中方注意到，澳大利亚反倾销委员会于10月16日公布对华风塔反倾销日落复审事实披露报告。中方认为，这将有利于两国深化清洁能源领域合作，助力应对气候变化，实现互利共赢。

有记者问：10月16日，澳大利亚贸易救济调查机关就对华风塔反倾销日落复审公布事实披露报告，认为终止反倾销措施将不会对澳国内产业造成实质性损害，建议于2024年4月16日到期终止该措施。请问中方对此有何评论？

商务部新闻发言人在回答该记者提问时作出上述回应。

(责编：卫嘉、白宇)

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