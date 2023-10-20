新华社武汉10月19日电（记者侯文坤、田中全）“调动全社会力量参与科普工作，以高质量科普有效服务于科技强国建设。”19日，科技部副部长张雨东在武汉举办的2023年全国科普工作交流研讨会上表示，要进一步找准新时代科普工作的定位和着力点，针对不同群体精准供给科普产品，进一步引导规范网络科普发展，着力加快构建大科普发展格局。

科普工作是实现创新发展的重要基础性工作。我国高度重视科普工作，各相关部门、地方积极制定科普政策举措，完善科普基础设施，充分利用重要节日、节点，开展贯穿全年的特色科普活动，全国科普工作呈现蓬勃发展势头。

中国科协科普部副部长顾雁峰介绍，近年来，中国科协科普部深入实施全民科学素质提升行动，建立完善基层科普组织体系，推动科技志愿服务与文明实践结合。目前，我国实名注册科技志愿者近456万人，志愿服务组织超10.7万个，已实现500个新时代文明实践中心科技志愿服务队伍全覆盖，形成了全社会支持参与科普的新局面。

科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。近年来，我国科普能力建设成效显著，公民具备科学素质的比例从2020年的10.56%提升到2022年的12.93%，为建设创新型国家和实现经济社会高质量发展提供了有效支撑。

张雨东表示，目前，我国科普服务能力不断增强，但科普工作还存在一些与新时代要求不相适应的问题。新形势下，科普工作重点和方向应当相应调整，在普及科学知识的基础上，也应更加注重对公众科学思维的培养。下一步，一方面要针对从事非科技工作的社会公众、产业工人和新型职业农民、青少年和老年人等群体精准供给高质量科普产品，满足公众科普需求。另一方面，还要鼓励产出优质书籍报刊，积极引导网络科普的发展，让新技术、新手段为新时代科普工作提供新速度、新赛道。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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