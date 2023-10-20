人民网北京10月20日电 （记者杜燕飞）“近年来，人民银行持续加大绿色投融资的支持力度，积极引导鼓励金融机构按照市场化的原则，以贷款、股权、债券等方式，支持了一大批风电、光伏等‘一带一路’绿色项目。”中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜18日下午在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色发展高级别论坛上表示，未来，人民银行将坚持绿色、开放的理念，持续发挥绿色金融的资源配置、风险管理、市场定价功能，与“一带一路”共建国家一起推进绿色低碳发展。

潘功胜表示，近年来，人民银行推动多家中外金融机构，共同发起了《“一带一路”绿色投资原则》，参与机构持有或管理资产总额超42万亿美元，成为共建国家绿色资金的重要提供方。人民银行会同欧盟有关部门持续推动中欧绿色金融标准趋同，新一版共同目录趋同率达到了80%。积极支持共建国家参考中欧目录建立自身的绿色分类标准，吸引更多国际市场绿色资金的投入。强化绿色金融能力建设，近年来，人民银行依托中国与国际货币基金组织联合成立的能力建设中心等平台，累计为共建国家提供绿色金融等领域的培训7000人次，促进了绿色金融的国际交流。

“未来，人民银行将继续支持共建国家建设绿色金融体系，引导中资金融机构加大对‘一带一路’绿色项目的支持力度，推动共建国家机构在中国发行绿色债券，更好支持‘一带一路’绿色投融资。”潘功胜表示，当前，共建国家对化石能源仍然较为依赖。人民银行作为G20可持续金融工作组的联席主席，牵头制定了《G20转型金融框架》，愿与共建国家一道积极完善转型金融政策框架，丰富完善转型金融产品，支持高排放行业和企业有序向绿色低碳转型。

潘功胜表示，加强绿色金融领域的交流合作。当前，中国正致力于实现碳达峰、碳中和目标，人民银行将着力构建完善的金融支持绿色低碳发展体系，愿与共建国家分享中国经验，加强绿色金融标准、环境信息披露等方面的交流合作。同时，继续依托能力建设中心，利用好共建国家机构新发起的“可持续投资能力建设联盟”，强化对共建国家绿色金融领域的培训服务和技术支持。

(责编：乔业琼、吕骞)

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