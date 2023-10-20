原标题：华彬打造国际人文交流新范式

作为大健康产业的领先企业，华彬集团走出了一条以绿色发展为底色，以文化交流为桥梁，以实业共赢为核心的独特道路，在共建“一带一路”高质量发展中，缔造了国际人文交流新范式。

坚持绿色发展

当前世界百年未有之大变局加速演进，新的发展理念和格局正在形成，能源绿色低碳转型、应对气候变化等举措已成为全球性关注重点。在这一背景下，华彬集团始终以健康、绿色、可持续发展理念为引领，以科技创新为驱动做强实体经济。

自华彬集团创立，近40年来，绿色发展不断为华彬集团注入新动能，成为华彬集团持续深耕多个产业时始终坚持的底色。

在北京昌平，从上世纪90年代起，华彬集团就开展了近30年沙坑改造和苗木种植等生态修复工作，沙坑改造3350万平方米，种植树木1000万株，成功将昔日风沙地改造为环境优美的绿色园林、京郊体育文化比赛和活动交流的胜地，而华彬生态园也坐落于此。

近年来，华彬生态园通过绿色设计、绿色材料、绿色建造，应用绿色能源，加快废弃物资源化利用，打造可持续发展的生态循环体系、促进绿色产业升级转型。华彬生态园利用光伏发电技术，打造环境友好型科普教育温室，参观者可以在其中欣赏世界各个气候区的130多种植物，直接体验和触摸大自然。园区内陆续引入高尔夫、马术、足球、冰雪、飞盘等健康时尚运动，是北京郊区休闲运动的热门打卡地。

在云南大理，华彬健康之都经过十余年的努力，实现总绿化面积3000多亩，种植红豆杉110余万株，红枫、杨梅、樱花等100多种树木10余万株，沙生植物100余种，不仅为荒山覆上千亩翠绿，丰富了海东的生态景观，也带动了当地绿色产业和文旅产业的可持续发展。

从华彬生态园开始，到后来的大理、咸宁乃至泰国曼谷，华彬集团整合绿色产业资源，打造建设理念互融、文化互鉴、产业互联、功能互补、健康互享的“全纬旅居健康生活体”，2020年开始建设集生态旅游、国际教育、文化交流、健康康养、体育休闲、科技农业等于一体的华彬东盟健康产业园。

在华彬东盟健康产业园里，从中国进口移植的红豆杉24小时释放氧气，成为绿色天然“氧”生地；世界抗衰老中心（银发中心）配备先进的医疗设备和医护人员，救护车和直升机24小时守护；人工湖绿色低碳高效循环可利用；特色时尚运动球场可赏“一洞一画”美景；还有一处以颐和园“仁寿殿”为蓝本、传承非遗文化的中国建筑和一所亚洲一流的国际学校。华彬东盟健康产业园不仅集聚了华彬集团近40年来的发展理念和成果，即践行高质量发展必须“以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点”的理念，更展示了中国企业在世界经济文化交流中的新样貌。

泰国曼谷·华彬东盟健康产业园

华彬集团始终肩负家国情怀和社会责任，坚持践行绿色发展理念，积极探索和引入ESG（环境、社会和公司治理）评价体系，将负责任的投资理念融入企业文化公益以及各项企业运营中，并以绿色健康领域探路者的新姿态展现新作为。

做活“水经济”

在惠及百姓的“健康中国”战略下，华彬集团把握高质量发展和大健康行业快速发展的趋势，以文化和健康理念为引领，保持功能饮料和健康饮品业务板块平稳发展的同时，整合并升级全球大健康产业，加大科技研发和新品开发，向时尚健康饮品的方向转型提级，为社会和百姓提供更多健康、时尚的饮品选择。

在2023年4月召开的中国饮料工业协会年会及中国饮料行业低碳绿色发展论坛、中国功能饮料发展研讨会上，中国饮料工业协会名誉理事长赵亚利评价华彬集团：“水经济”助力区域高质量发展。

中国红牛湖北生产基地车间

在蓬勃发展的中国饮料行业，中国红牛既是功能饮料行业的开创者，也是中外企业合资的典范。1995年，华彬集团创始人严彬牵手中泰企业合作，经过不懈的努力，最终引入红牛饮料落地中国市场，成立并全权负责运营红牛维他命饮料有限公司（简称“中国红牛”）。华彬集团根据中国消费者口味与习惯，进行了从配方、口味、名称、包装到品牌的本土化改造，使中国消费者逐渐了解并认可了这一全新饮料品类，自此改写了中国饮料市场的格局，带动了中国功能性饮料市场从无到有的突破与发展。据欧睿数据，仅用20多年，中国就成为了世界第二大功能饮料的生产国和消费国。

如今，华彬集团在全国布局了8家生产基地，包括6家功能饮料生产基地，实现“东南西北中，横到边、纵到底”的产业布局，华彬自有功能饮料年生产能力达52亿罐，有力保障了市场供应和消费者需求。作为在中泰两国建交三十周年之际，中泰经贸发展研讨会上签署的十大投资合作项目之一，红牛维他命饮料（湖北）有限公司从2005年项目签约到2006年7月1日第一罐红牛维生素功能饮料下线，该项目从考察到建成投产仅用了15个月。2021年5月26日，中国红牛咸宁生产基地第150亿罐红牛饮料成功下线，累计产值数百亿元，为湖北和咸宁经济建设作出了贡献。在中国红牛的带动下，众多世界知名品牌汇聚咸宁，“一瓶水”产业已成为当地重要产业之一，仅咸宁高新区，饮料食品产业规模企业就有12家，年税收超过10亿元。

“以水为媒”，打造中国企业国际化品牌名片既是华彬集团的愿景，也被华彬集团视为中国企业在助推共建“一带一路”高质量发展的关键。

2015年，经过多次实地考察，华彬集团决定在神农架西麓建设天然矿泉水生产基地。2016年1月，华彬集团与挪威VOSS董事会签订股份收购协议。2018年6月，VOSS芙丝天然矿泉水生产基地正式落户湖北省竹溪县并投产，目前累计投资7.69亿元，建筑总面积9.2万平方米，现有10条生产线，可生产多种规格水产品。通过努力，华彬将“中国水”打造为“世界水”，同时拥有了一张服务全球消费者品质消费生活的国际化名片。目前，VOSS已经拥有天然矿泉水、天然泉水、苏打水、风味水等15个品种，同时在全球近50个国家和地区销售。

为满足消费者对健康生活的需求，华彬快消品与专业机构、研究院校联合开发有特殊用途的饮品，积极布局和完善高端健康饮品矩阵。2017年，华彬快消品正式推出自主研发的功能饮料品牌“战马”。其加入速溶咖啡粉和d-核糖成分，在设计理念、产品实践、技术创新等方面均取得重大突破。

7年来，战马品牌积极赞助CBA（中国男子篮球职业联赛)和潮流时尚运动，打造篮球、街舞等体育运动IP，并持续投入品牌建设和传播，在提升品牌影响力的同时，坚持与年轻人同行，以“为热爱而战”理念吸引新生代消费者。

“因水而生，水利万物”，从最初的中国红牛到如今红牛、VOSS、唯他可可、战马等多元化发展，华彬集团坚持健康饮品制造和销售，做大做活“水经济”，不仅为消费者提供更健康的产品、更美好的生活体验，也积极融入到区域经济、社会各项建设工作中，同时主动承担社会责任，注重生产安全、环境保护、职业健康、劳动就业以及公益慈善事业等，获得了“消费者信任产品”、“诚信示范企业”、“中国饮料行业节水优秀企业”等荣誉。

文化互融互鉴

华彬集团董事长严彬多次表示，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对于广大华人华侨来说，这充满机遇，也提出了更高要求。中国企业更要以中华文化为桥梁走出去，持续促进人文交流，为共建“一带一路”营造良好环境。在他看来，跟上国家和民族发展伟大复兴的步伐，就要传承“嘉庚精神”，要心有家国情怀，脚踏实地把实体经济做好、做实、做强。

VOSS中国生产基地投产后，华彬集团以其为平台，参与当地帮扶就业、乡村振兴和支持教育等多项公益活动，截至目前，VOSS芙丝生产基地已为当地数百人提供就业岗位，还带动当地基础设施、物流运输、农产品商贸、旅游服务等产业发展。目前，竹溪县已有2家物流公司、3家合作社和2家产品包装厂与VOSS建立合作关系。同时，华彬集团还大力支持当地教育事业，资助家庭困难学生完成学业，并投入绿色开发资金，帮助当地开展乡村振兴项目。

华彬集团认为，为广大消费者研发并提供更为丰富的、符合健康趋势的产品，是企业应当担当的社会责任，而积极建立多层次国际化人文合作机制，搭建更多合作平台，开辟更多合作渠道，推动不同国家民间相互理解、相互尊重、相互信任，更好地凝聚思想和价值共识，是中国企业融入共建“一带一路”历史进程中的使命。

古老的丝绸之路绵亘万里，延续千年，不仅是通商易货之路，也是和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路。2011年成立的华彬文化基金会聚焦在文化遗产的保护与弘扬、国际文化交流和青少年教育培养三大公益主线，先后打造了“当东方遇见西方”、“丝路之旅”、“美丽中国”等公益文化品牌，执行公益项目170余项。

2015年，华彬文化基金会策划了“丝路之旅——‘一带一路’摄影展全球巡展”。该展览展现了丝路沿线各国的历史人文与风俗变迁，增进了观众对共建“一带一路”的理解。该展览还曾亮相香港“一带一路”高峰论坛、伦敦中欧企业家峰会、博鳌亚洲论坛、美国亚特兰大卡特中心、金砖五国峰会等国内外重要会议，观展人数超过10万人次，获得了社会与媒体的广泛关注和赞誉。

2017年，严彬与知名人士在香港联合创办了“一带一路”总商会，在宣传“一带一路”的同时，发挥香港国际金融中心的地位，联络各界爱国人士，特别是香港的杰出青年人才，在更多层面推动共建“一带一路”高质量发展。

2019年2月，由中华文化促进会、中国旅游产业发展联盟、华彬文化基金会联合主办的2019“水韵丝路 墨舞茶香”中新文化交流活动在位于新加坡的亚洲地标性建筑华彬汉美登举办。通过丝路摄影展、茶文化摄影展与名家书法艺术展等一系列的多元化活动形式，在“观”、“写”、“斗”中与中新两国人民共飨文化盛宴，助推了两国文化交流与多领域合作。

2023年5月18日，即“世界博物馆日”，“华彩丝路匠心筑梦”中国——东盟文化交流活动在泰国曼谷举行。由清华大学国家遗产中心主任吕舟教授团队担任设计，近300名国内外工人协助建设的华彬东西方文化交流中心在曼谷的华彬东盟健康产业园落成并对外开放。中心以世界文化遗产颐和园的仁寿殿作为设计蓝本，建筑木构件总量约35万件，是中式传统木结构营造技艺的集大成者，成为近半个世纪以来海外体量最大的中国传统建筑。

泰国曼谷·华彬东西方文化交流中心

共建“一带一路”需要经贸往来，更需要相关人才的培养和交流。2022年7月，华彬文化基金会宣布成立“一带一路”青少年教育基金来支持中国及共建“一带一路”项目中的青少年教育、文化交流和科技创新等活动。

2023年9月28日，由华彬文化基金会主办的“同明月·共此时”中秋文化晚会在北京、无锡和曼谷三个城市连线举行。该晚会通过丰富的音乐、舞蹈、艺术等表现形式，将中秋传统文化与现代艺术相融合，三地观众共赏同一轮明月的同时，也传递了跨越文化和国界的友谊。与此同时，华彬文化基金会也正式宣布设立关心下一代专项教育基金，推动中泰文化传承与教育事业发展。

(责编：董童、李源)

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