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深化央企专业化整合 国务院国资委提出“四个聚焦”

2023年10月20日08:58 | 来源：新华社
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中央企业专业化整合是加快发展战略性新兴产业的重要途径、关键举措和有力抓手。近年来，中央企业专业化整合成效如何？未来这项工作重点是什么？国务院国资委10月19日组织召开的一场专题会释放出新的信息。

“近年来，中央企业专业化整合工作取得积极成效。”国务院国资委副主任王宏志在“中央企业深化专业化整合加快推进战略性新兴产业发展专题会”上介绍说，一是整合形式更加丰富多样，既有无偿划转、协议转让、投资并购，也有股权合作、组建战略联盟和创新联合体等；二是整合范围方面，合作对象更加多元，除中央企业之间、中央企业内部的资源整合外，还涉及中央企业与地方国有企业、高校、科研院所、民营企业之间的协同互补；三是整合领域方面，关系未来长远发展、科技自立自强的战略性新兴领域的整合项目呈现出持续上升态势。

从典型整合案例看，这项工作主要围绕服务国家战略、增强重要能源资源安全保障能力，促进固链补链强链，集聚创新资源力量，提升资源配置效率，强化内部资源整合等方面展开。

比如，中国稀土集团持续强化与四川、江西、广东、福建等省份合作，开展优质矿山、冶炼资产整合；中国联通整合多家专业公司组建联通数字科技有限公司，构建具有自身特色的创新能力组织体系等。

王宏志表示，围绕关键领域实施覆盖面更广、参与主体更多、精细化程度更高的专业化整合，有利于发挥国资央企特点，切实提升资源配置效率，助力战略性新兴产业跑出加速度、迈上新台阶。

下一阶段，如何进一步深化中央企业专业化整合，促进战略性新兴产业加快发展？国务院国资委此次会议提出“四个聚焦”：

——聚焦横向合并，通过专业化整合增强战略性新兴产业规模实力。国务院国资委表示，要加大对关系国家战略安全、关系未来发展等领域的资源整合力度，推动资源持续向主业企业、优势企业、“链长”企业集中，加快打造一批综合实力强、技术水平高、管理能力优的世界一流企业，重点培育行业内专业领军企业。

——聚焦纵向联合，通过专业化整合推动战略性新兴产业上下游协同发展。把握好中央企业在产业链中所处位置，综合运用股权合作、交叉持股、联合开发等多种方式，保障供给畅通有序；发挥中央企业引领带动作用，建立产业联盟、产业生态圈，促进中央企业与各类企业融通发展。

——聚焦创新攻坚，通过专业化整合打造战略性新兴产业关键引擎。国务院国资委提出，要整合上中下游企业资源打造创新联合体升级版，积极参与国家重大创新平台建设，加快攻克技术难题；开展有效并购，加快在缺少布局或尚未形成竞争优势的关键领域实现“从0到1”的突破。

——聚焦内部协同，通过专业化整合夯实战略性新兴产业发展根基。坚持有进有退，腾挪更多资源投向战略性新兴产业，加快打造新产业、新业态、新模式。

“后续工作中，中央企业要有效提高企业核心竞争力、增强核心功能，在建设现代化产业体系、加快构建新发展格局中切实发挥好科技创新、产业控制、安全支撑作用。”王宏志说。（记者 姚均芳、王希）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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