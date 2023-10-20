记者李寒芳 刘刚

澳门年度三大指标性展会——“第一届中国—葡语国家经贸博览会（澳门）”“第28届澳门国际贸易投资展览会”及“澳门国际品牌连锁加盟展2023”19日正式拉开帷幕。

据澳门特区政府贸易投资促进局消息，今年三大展会的规模和参展商数量为历年之最。三展总面积增长近三成，达37000平方米；参展商增长超过一成，共有来自14个国家及地区的1200多家企业机构参展，行业涵盖大健康、高新技术、现代金融、文化创意、综合旅游等。

作为“中国—葡语国家经贸合作论坛（澳门）”成立20周年系列活动之一，原“葡语国家产品及服务展（澳门）”升级为首届“中国—葡语国家经贸博览会（澳门）”。本届展会以“共创合作新动能，共享发展新机遇”为主题，共设有7个展区，约300家展商参展，举办多场论坛会议、评选、推介会等活动，连接中葡商机。

商务部台港澳司司长樊世杰表示，下一步将从三个方向支持澳门中葡平台建设：高质量共建“一带一路”，开创中葡合作新机遇；提高贸易投资水平，培育经济发展新动能；发挥澳门平台作用，提升中葡合作新能级。

澳门特区政府经济财政司司长李伟农致辞表示，澳门将继续围绕“一中心、一平台、一基地”的发展定位，主动把握“一带一路”建设等重大机遇，在国家构建新发展格局中，更好发挥连接中国与葡语国家的桥梁作用，构建“澳门平台+国际资源+横琴空间+成果共享”的澳琴产业联动发展新模式。

为贯彻澳门特区政府“1＋4”适度多元发展策略，三展期间将举办超过60场活动，以专题配对洽谈、会议论坛、推介交流、新品发布、社区导览等多元形式，聚焦大健康、现代金融、高新技术及会展商贸等重点产业。

(责编：申佳平、陈键)

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