记者吴雨

前三季度，国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，经济回升向好的背后离不开金融支持。今年以来，稳健的货币政策精准有力，逆周期调节力度不断加大，发力促消费、稳投资，为实体经济提供更有力的支持，为经济回升提供了适宜的货币金融环境。

中长期贷款多增为稳投资提供资金支持

在青海省海南藏族自治州绿色产业园区，金风科技股份有限公司在青海的第一家智能风机制造总装厂正拔地而起。“作为下半年公司投资的重点项目，开工3个多月来，在充足的信贷资金支持下，项目基础建设正有序推进。”项目负责人彭子轩介绍，该项目建成后将具备200台以上的年生产能力。

记者了解到，三季度中国建设银行已为该项目提供贷款1100万元。“下半年以来，制造业中长期贷款增长较快，折射出企业投资需求不断增强。”建行公司部相关负责人介绍，截至9月末，建行制造业中长期贷款新增4200亿元，增速超过40%。

今年以来，人民币贷款持续保持较快增长，前三季度人民币贷款增加19.75万亿元，同比多增1.58万亿元。其中，企业贷款特别是企业中长期贷款新增较多，为稳投资提供了较为充足的资金支持。

前三季度，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.1%。固定资产投资规模继续扩大的背后，是前三季度11.88万亿元的企（事）业单位中长期新增贷款予以支撑。截至9月末，制造业中长期贷款同比增长38.2%，基础设施业中长期贷款同比增长15.1%。

中国人民银行行长潘功胜日前在第48届国际货币与金融委员会会议发言时表示，近期，中国经济运行中的积极因素在积累，亮点增多，预期好转。中国稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，有力有效应对国内外风险挑战，巩固经济回升向好态势。

“一系列稳增长、扩内需的政策落地实施，叠加效应显现，提振了市场信心和预期，融资需求有所恢复。银行响应政策要求，加快信贷投放，加大对实体经济的支持和服务，推动经济运行持续好转、内生动力不断增强。”招联金融首席研究员董希淼说。

减轻居民利息负担增强消费能力

“9月25日房贷批量调整后，我的房贷利率下调至贷款市场报价利率（LPR），直接降低了108个基点，月供可减少1000多元，一年下来能节省12000多元。”济南市民潘先生告诉记者，房贷利率下调缓解了家庭支出压力。

8月31日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发文，允许商业银行降低符合条件的存量首套住房贷款利率。9月25日到10月1日政策实施首周，有98.5%符合条件的存量首套房贷利率完成下调，合计4973万笔、21.7万亿元。调整后的加权平均利率为4.27%，平均降幅0.73个百分点。“存量房贷利率明显下降，增加居民可用于消费的资金，有效提升居民消费的能力。”中国人民银行调查统计司司长阮健弘说。

前三季度，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%。居民消费需求回升，有力推动了短期消费贷款增加。前三季度，住户部门短期消费贷款新增4600亿元，同比多增3493亿元。

专家表示，今年以来，贷款市场报价利率改革成效显著，货币政策传导效率增强，社会融资成本明显下降。前三季度，1年期和5年期以上LPR已分别下降20个和10个基点，在推动企业贷款利率下行的同时，有效减轻了居民利息负担。

市场预期不断改善

“近期中信银行为我们办理了500万元无还本续贷，还通过政策贴息将利率降至1.5%，一下子解决了企业发展的后顾之忧。”桂林市锐锋医疗器械有限公司财务总监张小倩告诉记者，下半年以来公司订单激增，需要资金保障生产，却面临500万元贷款即将到期，此时无还本续贷很大程度缓解了企业资金压力。

中国民生银行首席经济学家温彬表示，随着经济不断回稳向好、政策“组合拳”发力显效，民营企业发展信心得到有力提振，中小企业开工已有改善，部分领域民间投资出现亮点，其中金融支持功不可没。

三季度以来，中国人民银行连续召开金融支持民营企业发展的座谈会和工作推进会，指导金融机构加大民营经济多元化融资支持力度，进一步满足民营企业信贷需求。8月末，私人控股企业贷款余额达40.7万亿元。9月末，民营企业债券融资支持工具已累计为140家民营企业发行的2426亿元债券提供了增信支持。

“随着金融促消费、稳投资系列政策效应的不断释放，以及经济运行积极因素的不断积累，市场预期正在提振。”阮健弘介绍，三季度中国人民银行编制的居民家庭消费预期指数为56.4%，比上季上升0.5个百分点，表明居民的消费信心回升；企业固定资产投资指数为50.6%，比上季上升0.2个百分点，表明企业的投资意愿也出现回升。

潘功胜表示，下一步，要持续用力、乘势而上，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。

(责编：申佳平、陈键)

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