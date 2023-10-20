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央企专业化整合迎新进展 14组项目集中签约

记者姚均芳、王希
2023年10月20日09:08 | 来源：新华社
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中央企业专业化整合迎来新进展，10月19日，在国务院国资委组织召开的“中央企业深化专业化整合加快推进战略性新兴产业发展专题会”上，14组23家单位分两批进行了重点项目签约。

据介绍，这些签约项目涵盖了矿产资源、医疗机构、新型基础设施、生物技术、智能网联汽车等多个关键领域，不少是战略性新兴产业资源整合与合作的典范，具有良好的示范意义。

签约项目包含中央企业之间的8组专业化整合项目，通过专业化整合，推动资源向主业企业集中，有效增强规模实力，提升重点领域和产业链关键环节的保障支撑能力。这些项目包括国家管网集团与中国石油储气库合作项目、通用技术集团与中国铁建医疗机构合作项目、中国诚通与中国三峡集团水电合作项目等。

签约项目还包含中央企业与地方国资委、企事业单位之间的6组专业化整合项目，通过发挥比较优势，打造与地方发展定位相契合的优势产业，促进中央企业与地方国有企业协同发展。其中包括兵器装备集团与安徽省军工集团合作项目、中国联通与上海互联网交换中心新型基础设施合作项目、中国稀土集团与江西钨业集团稀土合作项目等。

据悉，下一步，国务院国资委将进一步深化专业化整合，促进战略性新兴产业加快发展。

(责编：申佳平、陈键)
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