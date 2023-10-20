记者黄腾

记者10月19日从北大荒集团获悉，截至当日，北大荒集团4600多万亩粮食作物收获任务告捷，预计粮食总产将在450亿斤以上。

为确保粮食颗粒归仓，北大荒集团超前谋划，秋收过程中昼夜奋战、抢收快收，克服降霜晚、局部涝灾、农作物收获期集中等不利影响，日出动机车3.3万台（套），收割日进度最高达320万亩。

秋收同时，北大荒集团同步推进粮食统营、农业社会化服务等工作，以销促收，充分发挥4802万平方米晒场和894座烘干设备作用，推进粮食集团化运营；依托各区域农服中心支援地方秋收生产，已统筹安排跨区收获机具586台（套），为黑龙江省内全程托管地块收获农作物185.3万亩。

下一步，北大荒集团将持续抓好秋整地、黑土地保护、秸秆禁烧等工作，力争在11月5日前100%完成“黑色越冬”。同时，充分总结今年农业生产经验，科学安排明年农业生产计划，为粮食产能再提升打牢基础。

北大荒集团位于我国产粮第一大省黑龙江，前身为黑龙江省农垦总局。2022年，北大荒集团粮食总产量达到451.3亿斤，粮食产量连续12年稳定在400亿斤以上。

(责编：申佳平、陈键)

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