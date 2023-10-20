魏依晨

10月18日，记者从江西全南县科创中心获悉，前不久江西华派光电科技有限公司获得了“科贷通”1000万元项目资金支持。这家以真空光学镀膜为核心的高新技术企业，解了研发资金紧张的“渴”。

近年来，全南县围绕“科技强县”目标，搭建完善“产学研用”一体化创新平台，打通科技成果转化通道，促进创新链同产业链、资金链、人才链、政策链的深度融合，赋能县域经济高质量发展。

拉动新引擎开启新发展

10月初，记者走进位于全南工业园区的佳信捷5G电子产品无尘车间看到，偌大的车间几乎看不到工人，全自动智能机器臂24小时“连轴转”。“近来，政府拿出‘真金白银’奖补高新技术企业，缓解了资金压力。”江西佳信捷智能装备公司副总经理吕勇说。

产业发展离不开科技创新支撑。近年来，全南县通过科技赋能，力促“知产”变“资产”。该县聚焦电子信息、新材料等产业，构建以技术创新中心、企业技术中心等为核心的技术创新平台体系，为高质量发展注入澎湃动力。

目前，全县拥有市级以上创新平台和载体29个，其中，省级6个。同时，该县积极探索“揭榜挂帅”机制，今年有3家企业提交了省级“揭榜挂帅”项目需求。

“现在出口订单多，我们开足马力才能确保产品如期保质保量交付。”江西络鑫科技有限公司运营总监何辉说，该公司是全南县从大湾区引进的电子信息音视频转换细分领域的龙头企业。得益于政府的保姆式服务，该公司被认定为高新技术企业，入选赣州市“映山红金种子企业”。

“在‘一企一策’和‘点对点’服务下，知识产权专利不断‘问世’，公司已授权或正在授权专利100余项。”何辉说。

2022年，该县向华派光电、璇林科技等13家企业发放科技创新奖励资金192万元，奖励高企认定、技术创新中心和高成长性企业等14个科技创新项目。

用好“动力源”造好“强磁场”

开启高质量发展，人才是核心和关键。

“做产品开发时，注重项目的创新性，让公司具有自主知识产权。”赣州中傲新瓷科技有限公司研发总监缪锡根博士说。目前，该公司已有4个发明专利，并且都是由他亲自创造的。

缪锡根是赣州市“苏区之光”人才、江西理工大学兼职教授，也是全南县柔性引进高端人才。近年来，全南县按照“缺什么、补什么”的思路，激活人才“第一资源”，通过完善人才“引育留用”政策措施，全方位培养、引进、用好科技人才，为高质量发展提供强有力的智力支撑。

做好服务，是全南强化企业科技创新主体地位的关键一招。

“创新驱动，依托的是创新平台建设、创新主体聚集和创新生态营造，这是一个系统工程。”全南县科创中心主任李志杰介绍，通过引进高端科技人才，才能不断提升科技创新能力，助力企业实现产业升级。

“全南县科创中心联合税务等政府部门成立专班，瞄准电子信息、金属新材料等重点产业，对企业进行一对一指导，并采取3年滚动培育管理。”全南县科创中心负责人说。目前，该县已有86家科技型企业纳入后备库。其中，对基础较好的40家企业进行3年滚动培育。

聚天下英才，筑科技之巢。该县创新柔性引才方式，通过“周末工程师”“科技副总”等模式，促进人才交流。此外，该县18家企业与江西理工大学、中山大学等高校院所签订了长期合作协议，引进高层次人才27名。

(责编：申佳平、陈键)

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