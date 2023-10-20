人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

苏宁易购：发布“电器新世代计划” 开启“双11”大促

2023年10月20日09:50 | 来源：中国网科技
小字号

原标题：苏宁易购发布“电器新世代计划” 开启11.11大促

10月19日，苏宁易购发布“11.11电器新世代计划”，全面开启2023年双11大促。在年底家电家装需求持续释放、实体消费加速回归的背景下，苏宁易购聚焦“好物·好价·好服务”，加大新趋势电器主推和补贴力度，掀起新生活方式普及风暴，打造“双11买电器更便宜”的首选渠道。

据了解，苏宁易购线下将于10月20日开启提前抢，双11全程覆盖开门红、万店狂欢购、全民嘉年华等多个促销节点。线上也将于10月23日晚8点现货开售，并将分别在10月31日及11月10日晚8点开启“超级开门红”及“巅峰28小时”。无论逛店还是在线，都能随时随地满足用户“一站置家”的消费需求。

百大品牌共启“电器新世代” 爆款商品低至五折

随着技术发展和需求变化，越来越多新颖、智能、环保、高效、多元的新趋势电器产品成为生活品质化、个性化、便利化升级的重要一环，“家消费”进入新世代。对此，苏宁易购双11期间联合海尔、美的、海信、博世、西门子、TCL、方太、长虹美菱等百大品牌，针对超1000款电器爆品和新品，主打“好物好价”，爆款低至5折，并加码“政企厂银”四重补贴，覆盖厨房空调、洗烘套装、超薄平嵌冰箱、净水器、嵌入式洗碗机、折叠屏手机、画框电视、洗地机等众多新趋势产品。针对烘干机、洗碗机等热门趋势类产品，苏宁易购还提供免费试用活动，推出180天免费试用、不满意无条件退货退款服务，助力消费新趋势普及。

大促期间，苏宁易购加码双线购物补贴。消费者到店购物可享预存最高10倍翻、套购最高立返3000元、以旧换新至高立减1500元等多重让利。在苏宁易购APP，消费者也可享百亿补贴、超级津贴、每满300减50、价保30天等购物优惠和价格承诺。在即时零售方面，苏宁易购联合美团、饿了么等平台加大手机电脑数码产品和生活电器补贴，其中苏宁易购美团一周年庆全场至高优惠1500元。

此外，苏宁易购也将联合美的、海尔、海信、西门子、华为、联想等品牌落地超级品牌日，线上线下也将围绕中央集成、厨卫、冰洗、彩电、生活电器、潮玩数码等热门品类开展品类节和超级品类日等丰富活动，为消费者提供好物好价。

万店出新升级逛购体验 苏宁易家领航430店焕新开业

数据显示，2023年前三季度，线下客流量逐步回升，限额以上零售业实体店商品零售额同比增长4%，其中专业店商品零售额增长4.3%。随着实体消费回归，双11大促格局悄然发生变化。线下购物凭借更丰富的活动体验、所见即所得的品质保障、即买即提的便捷时效，吸引了越来越多消费者到店逛购。

对此，苏宁易购双11期间将在全国超万家门店的基础上，在北京、上海、南京、武汉、长沙、重庆、合肥、南昌、成都、宁波、徐州等全国各大城市和县镇市场新开重装430家门店。作为旗舰大店的苏宁易家将在上海、昆明、杭州、西安、天津、成都、重庆等地迎来焕新开业，提供家电家装、中央集成、局部改造、新趋势家电等一站式置家服务。苏宁易家甄选店及零售云店也将继续覆盖更广泛的商圈、社区、家装城及县镇市场，为消费者打造“覆盖城乡，近在身边”的购物网络。

为进一步丰富购物场景，苏宁易购也将加码直播布局。大促期间将重点推出总裁直播夜，提供让利钜惠，涵盖空调、冰洗、厨卫、智能互联、家电清洗服务、到店优惠券等多个板块。同时苏宁易购城市门店及零售云店也将开展门店播、品牌播、达人播，通过上万直播间，为消费者发放福利。

“一大一小”服务履约提速 家电清洗套餐升级

在服务方面，双11期间，苏宁易购各地物流仓库电器产品备货量将超过今年618，并通过灵活分仓、预售前置、爆款专区等组合措施开辟“家电送装绿色通道”，为全国所有地级市及超9成县级市提供“次日达+安心装”特色服务。针对履约时效，苏宁易购将重点发力“一大一小”，针对大件商品，以上海为起点，苏宁易购将持续扩大“家电送装一体半日达”服务覆盖范围，为消费者提供“上午下单+下午送装”的极速体验。针对手机电脑数码产品和生活电器，苏宁易购将持续联合美团、饿了么等即时零售平台，为消费者提供“线上下单、门店发货、同城最快30分钟上门”的快速服务。

此外，苏宁易购帮客还加码家电清洗产品优惠，其中“烟灶+燃气灶+1件家电清洗”低至208元，油烟机清洗低至138元。期间，用户还可以囤货“全年家电随心洗”产品，一年内可多次发起上门服务，满足全年家庭清洗需求，锁定双11价格优惠。消费者可以通过苏宁易购门店、APP、主站页面、小程序或苏宁帮客小程序下单享受相关优惠。

今年双11，行业普遍聚焦简单低价和用户体验，作为“家消费”主阵地，苏宁易购表示，将加速零售服务商升级，加码优质好物供应，提供优惠好价，专注做好服务，让消费者双11买电器更便宜。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
加快数字化转型 我国智能航运发展应用领域走在世界前列
　　“近年来，我国加快航运数字化转型，推进智能航运技术应用，不断塑造航运发展新动能新优势。”10月18日，交通运输部党组成员、副部长付绪银在2023年世界航海科技大会上表示，当前，我国自动化集装箱码头规模居世界首位，内河航道运行监测、梯级船闸联合调度等数字化、智能化转型发展加快，基于区块链的航运服务网络不断拓展，首艘自主航行集装箱船“智飞”号正式交付运营，我国在智能航运发展应用领域走在世界前列。…
绿色发展 绘就“一带一路”大美画卷
　　共建“一带一路”倡议提出10年来，中国把绿色发展理念融入共建“一带一路”各领域，既为世界经济增长开辟了新空间、搭建了新平台，也为全球生态环境治理给出了中国方案。 本届高峰论坛期间举办的绿色发展高级别论坛，进一步汇聚各方绿色合作共识，推动建设更加紧密的绿色发展伙伴关系，助力全球可持续发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部