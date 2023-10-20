原标题：苏宁易购发布“电器新世代计划” 开启11.11大促

10月19日，苏宁易购发布“11.11电器新世代计划”，全面开启2023年双11大促。在年底家电家装需求持续释放、实体消费加速回归的背景下，苏宁易购聚焦“好物·好价·好服务”，加大新趋势电器主推和补贴力度，掀起新生活方式普及风暴，打造“双11买电器更便宜”的首选渠道。

据了解，苏宁易购线下将于10月20日开启提前抢，双11全程覆盖开门红、万店狂欢购、全民嘉年华等多个促销节点。线上也将于10月23日晚8点现货开售，并将分别在10月31日及11月10日晚8点开启“超级开门红”及“巅峰28小时”。无论逛店还是在线，都能随时随地满足用户“一站置家”的消费需求。

百大品牌共启“电器新世代” 爆款商品低至五折

随着技术发展和需求变化，越来越多新颖、智能、环保、高效、多元的新趋势电器产品成为生活品质化、个性化、便利化升级的重要一环，“家消费”进入新世代。对此，苏宁易购双11期间联合海尔、美的、海信、博世、西门子、TCL、方太、长虹美菱等百大品牌，针对超1000款电器爆品和新品，主打“好物好价”，爆款低至5折，并加码“政企厂银”四重补贴，覆盖厨房空调、洗烘套装、超薄平嵌冰箱、净水器、嵌入式洗碗机、折叠屏手机、画框电视、洗地机等众多新趋势产品。针对烘干机、洗碗机等热门趋势类产品，苏宁易购还提供免费试用活动，推出180天免费试用、不满意无条件退货退款服务，助力消费新趋势普及。

大促期间，苏宁易购加码双线购物补贴。消费者到店购物可享预存最高10倍翻、套购最高立返3000元、以旧换新至高立减1500元等多重让利。在苏宁易购APP，消费者也可享百亿补贴、超级津贴、每满300减50、价保30天等购物优惠和价格承诺。在即时零售方面，苏宁易购联合美团、饿了么等平台加大手机电脑数码产品和生活电器补贴，其中苏宁易购美团一周年庆全场至高优惠1500元。

此外，苏宁易购也将联合美的、海尔、海信、西门子、华为、联想等品牌落地超级品牌日，线上线下也将围绕中央集成、厨卫、冰洗、彩电、生活电器、潮玩数码等热门品类开展品类节和超级品类日等丰富活动，为消费者提供好物好价。

万店出新升级逛购体验 苏宁易家领航430店焕新开业

数据显示，2023年前三季度，线下客流量逐步回升，限额以上零售业实体店商品零售额同比增长4%，其中专业店商品零售额增长4.3%。随着实体消费回归，双11大促格局悄然发生变化。线下购物凭借更丰富的活动体验、所见即所得的品质保障、即买即提的便捷时效，吸引了越来越多消费者到店逛购。

对此，苏宁易购双11期间将在全国超万家门店的基础上，在北京、上海、南京、武汉、长沙、重庆、合肥、南昌、成都、宁波、徐州等全国各大城市和县镇市场新开重装430家门店。作为旗舰大店的苏宁易家将在上海、昆明、杭州、西安、天津、成都、重庆等地迎来焕新开业，提供家电家装、中央集成、局部改造、新趋势家电等一站式置家服务。苏宁易家甄选店及零售云店也将继续覆盖更广泛的商圈、社区、家装城及县镇市场，为消费者打造“覆盖城乡，近在身边”的购物网络。

为进一步丰富购物场景，苏宁易购也将加码直播布局。大促期间将重点推出总裁直播夜，提供让利钜惠，涵盖空调、冰洗、厨卫、智能互联、家电清洗服务、到店优惠券等多个板块。同时苏宁易购城市门店及零售云店也将开展门店播、品牌播、达人播，通过上万直播间，为消费者发放福利。

“一大一小”服务履约提速 家电清洗套餐升级

在服务方面，双11期间，苏宁易购各地物流仓库电器产品备货量将超过今年618，并通过灵活分仓、预售前置、爆款专区等组合措施开辟“家电送装绿色通道”，为全国所有地级市及超9成县级市提供“次日达+安心装”特色服务。针对履约时效，苏宁易购将重点发力“一大一小”，针对大件商品，以上海为起点，苏宁易购将持续扩大“家电送装一体半日达”服务覆盖范围，为消费者提供“上午下单+下午送装”的极速体验。针对手机电脑数码产品和生活电器，苏宁易购将持续联合美团、饿了么等即时零售平台，为消费者提供“线上下单、门店发货、同城最快30分钟上门”的快速服务。

此外，苏宁易购帮客还加码家电清洗产品优惠，其中“烟灶+燃气灶+1件家电清洗”低至208元，油烟机清洗低至138元。期间，用户还可以囤货“全年家电随心洗”产品，一年内可多次发起上门服务，满足全年家庭清洗需求，锁定双11价格优惠。消费者可以通过苏宁易购门店、APP、主站页面、小程序或苏宁帮客小程序下单享受相关优惠。

今年双11，行业普遍聚焦简单低价和用户体验，作为“家消费”主阵地，苏宁易购表示，将加速零售服务商升级，加码优质好物供应，提供优惠好价，专注做好服务，让消费者双11买电器更便宜。

(责编：董童、李源)

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