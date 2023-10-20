人民网记者 吴思萱

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开之际，人民网就“一带一路”框架下加强中智双边合作对智利外长阿尔韦托·范克拉韦伦进行了专访。

采访伊始，范克拉韦伦就指出：“多年来，智中关系不断深化，高层互访频繁，经济往来密切。” 智利在中拉关系的发展中创造了多项“第一”：智利是第一个与新中国建交的南美洲国家，也是第一个就中国加入世界贸易组织与中国签署双边协议、承认中国完全市场经济地位、同中国签署双边自由贸易协定并付诸实施的拉美国家。

范克拉韦伦表示，中国连续13年蝉联智利最大贸易伙伴。他举例说：“每逢中国春节，智利车厘子都占据假日消费的重要地位；智利铜矿和红酒也被越来越多的中国人熟知。与此同时，中国制造的手机、电动车也愈加融入智利人的日常生活；中国企业还参与到智利输配电、矿产、公共工程、电信、光纤和5G等多个战略领域的合作中。”

据中国商务部消息，中国—智利自贸协定于2005年签署，2006年正式生效实施；升级议定书于2017年签署，2019年正式生效实施。2022年，中智双边贸易额达670亿美元，是协定实施前的9.4倍。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。智利是最早与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录的国家之一，智利国家元首连续出席三届“一带一路”国际合作高峰论坛。采访中，范克拉韦伦讲道：“正如博里奇总统所说，智利将更加积极地参与共建‘一带一路’倡议，不断推动智中两国在科技、通信、投资等多个领域的合作。”

2023年10月17日，在两国元首共同见证下，双方发表《中华人民共和国和智利共和国联合声明》，并签署共建“一带一路”、发展合作、产业投资、数字经济、科技创新、海关检验检疫、农业、南极、中小企业合作等领域多项双边合作文件。

范克拉韦伦表示：“智利制度稳定、保持开放、不歧视外资，是中国非常可靠的合作伙伴。”在他看来，两国在农业、矿业和能源领域的技术转让和投资，学术合作与文化交流等领域的合作前景十分广阔。

同时，范克拉韦伦也介绍说：“智利96%的对外贸易通过海运进行，海运对智利的发展发挥着关键性作用。”他指出，智利十分关注港口基础设施建设的发展，期待未来两国在该领域的交流与合作。

此外，范克拉韦伦补充说：“两国地方省份和中小型企业是推动双边关系未来发展的重要因素。我们非常希望这些群体能更多地参与到双边合作中，共享智中发展的果实。”

范克拉韦伦表示，在两国全面战略伙伴关系和共建“一带一路”框架下，此次博里奇总统的访华之行将为双边关系和贸易合作多元化续写新篇章。

采访中，范克拉韦伦高度评价中国式现代化取得的伟大成就。他称赞道，中国不断提升对外开放水平，致力于脱贫减贫和农村发展，实现了自身经济的快速增长，正不断发展成为全球经济和政治强国。“智利对中国促进农村发展的经验十分感兴趣。与中国开展对话与交流，具有非常重要的意义。”

范克拉韦伦认为，各国只有不断密切相互联系，才能促进全球共同发展。中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，助力维护世界和平、促进共同发展、推动文明互鉴，影响深远。“尊重多元、开展对话、文化交流、融合发展，对增进不同文明间相互理解和加强多边合作至关重要。”他强调。

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(责编：乔业琼、吕骞)

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