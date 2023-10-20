人民网北京10月20日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，三季度，全国铁路发送旅客11.5亿人次，较2019年同期增长11.6%，9月22日铁路12306售票2695.2万张，9月29日发送旅客2009.8万人次，单日售票量、单日旅客发送量均创历史新高，铁路运输安全和秩序良好。

三季度，商务流、学生流、探亲流、旅游流交织叠加，旅客出行需求十分旺盛。铁路部门积极适应客运市场需求，优化旅客列车运行图，落实便民利民惠民举措，全力打好暑期运输、中秋国庆黄金周运输攻坚战，有效保障了旅客平安、有序、温馨出行。

一是加大客运能力供给，精准满足出行需求。统筹高速铁路和普速铁路，用好广汕、福厦、沪宁沿江等高铁新线资源，千方百计挖掘运输潜力，增开旅客列车，三季度全国铁路日均开行旅客列车10169列，较2019年同期增长13.9%。根据12306客票预售和候补购票大数据动态分析，及时在重点地区、热门方向和旅游城市间增加运力供给，精准满足旅客出行需求。全力做好成都大运会、杭州亚运会运输服务保障工作，为赛事平稳运行提供了有力支撑。

二是优化区域客运产品，便利人员交流往来。中老铁路7月25日实施新的列车运行图，昆明与万象间全程运行时间压缩64分钟，进一步提升了国际旅客列车开行品质，第三季度累计发送跨境旅客4万人次。广深港高铁8月14日推出了“灵活行”服务，促进双向客流持续走高，进一步便利了内地和香港人员往来，第三季度累计发送跨境旅客631万人次。加大旅游列车开行力度，增加通达重点旅游城市的运行线路，打造熊猫专列、呼伦贝尔号、京藏号、阿勒泰号、敦煌号、梅河号、京和号等精品旅游列车品牌，满足旅客多样化需求，助力旅游经济发展。持续开好公益性“慢火车”，优化设备设施，方便边远地区人民群众出行，有力服务乡村振兴。

三是落实便民利民措施，提升旅客出行体验。优化完善12306旅客信息服务功能，增加候补同方向增开临时旅客列车、晚点提示、检票地点变更等服务场景，着力向所有乘车旅客推送服务信息。推出12306在线选铺试点、上线学生优惠票在线核验等新功能，三季度完成学生线上核验852万人次，多措并举保障学生旅客出行。加强高峰时段旅客乘降组织和服务引导，动态增加安检验证通道，保障空调、供水、餐饮等基本服务，关爱老幼病残孕等重点旅客出行，铁路畅行码覆盖范围增至3500余趟动车组列车，提供互联网订餐服务的车站增至79个，努力提供卫生整洁、温馨舒适的旅行环境。在全国120个车站实现便捷换乘，与公交、地铁、出租车等市政交通无缝衔接，让旅客出行更加高效。

四是全力做好防汛抢险，确保铁路安全畅通。积极应对“泰利”“杜苏芮”“卡努”“海葵”等多轮台风和极端强降雨天气，及时启动应急预案，主动落实“超前防、主动避、有效抢”策略，全力做好防汛抗洪抢险工作。加强线路巡查、设备检修，严格落实汛期行车安全措施，最大限度减少了对铁路运输安全和秩序的影响。针对丰沙、京原、京哈、京九、京广、沪昆、渝怀等多条铁路运输的水害影响，果断采取主动避险措施，千方百计为在途列车补充食品，安全有序组织避险滞留旅客疏运，确保了旅客生命财产安全。持续做好信息发布工作，及时公布列车停运、晚点等情况，做好车票退票、改签等服务，尽可能减少对旅客出行的影响。

(责编：王连香、吕骞)

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