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“小卡片”升级“新媒介” 地方政府探索拉动消费新路径

2023年10月20日14:42 | 来源：人民网
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 人民网北京10月20日电 （记者夏晓伦）周末满200元减30元加油满减优惠活动、“一分钱”乘公交活动、电子社保卡在指定影院购票可享受满30元减20元优惠……在山东滨州，一张社保卡由撑起民生大保障的“小卡片”，升级为融入社会经济发展拉动消费增长的“新媒介”。 

消费作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，一头连着生产发展，一头连着民生福祉，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎。今年以来，各地促消费政策持续发力，助推消费市场加速复苏回暖。

2023年被定为“消费提振年”，我国以“全年乐享、全年盛惠”为主题，围绕6大主题、12大展会、52个消费场景开展了各类消费促进活动。下半年，将继续坚持“政策+活动”双轮驱动，围绕发布的《关于恢复和扩大消费的措施》，突出政府搭台、企业唱戏、百姓受益。

记者了解到，滨州以全国社会保障卡“一卡通”创新应用综合示范市建设为契机，锚定“一卡多能、一卡通用”改革导向，全面融合社保卡待遇补贴、身份凭证、就医购药、交通出行、便捷金融等公共服务功能，实现76项待遇补贴和153项公共服务持卡办理，社保卡已然成为涵盖群众衣食住用行医的民生“大卡”。  

今年以来，滨州聚焦汽车加油、交通出行、观影娱乐等高频生活消费领域，结合不同时段群众消费喜好，分时段推出多场景社保卡支付优惠活动，形成社保卡全领域全时段优惠新格局。全时段的优惠活动，让社保卡消费不仅限于智慧商圈内，做到了成功“出圈”。

“今年5月以来，我们通过打造‘社保卡+智慧商圈’、多场景全时段消费优惠活动等有效措施，三个月内先后8万余人次参与活动，支付优惠金额57.65万元，发放社保卡便民贷款6400万元，带动经济消费增长1257余万元。” 滨州市相关部门负责人介绍。

有专家建议，让消费“火起来”、经济“热起来”，还需要多方发力。在积极推动城镇化的基础上，做好常住人口的市民化，扩大相应消费场景，城乡融合带动消费新场景。进一步以县域为中心推动城乡融合，能带动乡村消费场景向城市转型。

(责编：孙红丽、吕骞)
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