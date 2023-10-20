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练好质量“内功” 业界探索鉴定领域校企联合

王绍绍
2023年10月20日15:42 | 来源：人民网
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近年来，我国持续增加适配需求的高质量供给，质量总体水平稳步提升。越来越多的企业开始注重质量管理和技术创新，积极推动产品质量提升，打造了一批具有国际竞争力的知名品牌。

质量是发展之基、利民之举、强国之策。此前印发的《质量强国建设纲要》（下称《纲要》）指出，必须把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，培育以技术、标准、品牌、质量、服务等为核心的经济发展新优势，推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，坚定不移推进质量强国建设。

“企业必须落实质量主体责任，加快质量变革创新，并持续发挥优势企业引领作用，切实坚守质量安全底线，让人民群众有更多的质量获得感。”中国质量检验协会综合部主任李昭娴表示。

除此之外，支持高等学校加强质量相关学科建设和专业设置，深入开展全民质量行动，营造人人关心质量的良好氛围也有着重要意义。

同时，高等学校在深入开展全民质量行动方面也在进行着积极探索。近日，中国地质大学（北京）珠宝学院与得物App成立鉴定联合研究中心。双方将在共建珠宝玉石商品鉴定服务的标准化与规范、分享鉴定实验室技术创新、鉴定专业研讨沙龙、专业人才交流输送等方面深入合作。未来将进一步打造鉴定课程标杆，推动鉴定标准引领，加快专业人才培养，为推动高质量发展贡献更大力量。

业内专家认为，头部专业高校与行业领军企业在鉴定领域的创新合作，沉淀研究经验、扩充专业人才队伍，以更专业的鉴定服务确保优质供给，不但可以满足年轻人对品质生活的需求，也让年轻人参与到品质生活的建设中。得物App鉴别中心负责人易天表示，“基于扎实的鉴别研究、实践经验，得物鉴别有信心和经验为品质消费保驾护航，让更多人获得高品质生活，助力提振消费信心。”

“当下消费升级趋势日益显著，珠宝行业也迎来高质量发展的新篇章，双方将在鉴定领域开展深度合作。”中国地质大学（北京）珠宝学院院长郭颖表示，将以更精细、准确、全面的鉴别鉴定体系，探索珠宝玉石领域的创新发展，致力于珠宝行业标准化工作，为行业输出更多专业和优质人才。

《纲要》提出，组建一批产业集群质量标准创新合作平台，加强创新技术研发，开展先进标准研制，推广卓越质量管理实践。企业应加强行业和区域质量合作，适应技术创新和需求变化，切实加大技术创新投入，适应消费需求升级新趋势，发挥优势企业对中小企业良性互动、协同发展的带动提升作用。

业内专家表示，要广泛开展质量提升行动，着力增品种、提品质、创品牌，更好满足群众高品质消费需求。营造公平竞争、优胜劣汰的市场环境，充分激发经营主体质量创新活力。加快构建更高水平质量基础设施，为产业集群、产业链质量升级提供“一站式”服务。健全质量多元治理机制，落实各方质量安全责任，探索完善现代化质量治理体系。

质量是繁荣国际贸易、推动经济增长、增进民生福祉的重要因素，建设质量强国需要多方的共同努力。提升质量治理的现代化和国际化水平至关重要，练好质量“内功”，才能以高质量的产品和服务为经济发展作出积极贡献。

(责编：孙红丽、吕骞)
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