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携手创新算网应用：英特尔助力中国移动“算启新程”

2023年10月20日17:34 | 来源：人民网
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近日，以“算启新程 智享未来”为主题的2023中国移动全球合作伙伴大会在中国广州保利世贸博览馆拉开帷幕。

在展会期间，中国移动通信集团有限公司成都产业研究院分公司（以下简称“中移动成研院”）携手英特尔等合作伙伴正式发布了《中移动成研院采用英特尔技术打造边缘融合算力网络解决方案 赋能智慧医疗转型》白皮书，系统阐述边缘融合算力网络如何赋能医疗创新，惠及于民。与此同时，英特尔还携手中国移动云能力中心（以下简称“移动云”）在中国移动展台上重点展示了基于英特尔数据中心GPU Flex系列的云电脑VDI解决方案。

边缘融合算力网络：开启智慧医疗新篇章

在数字经济时代，数据成为生产要素，算力成为核心生产力。

在算力网络的整体布局中，边缘融合算力网络扮演着重要的角色。边缘融合算力网络一方面能够发挥边缘计算在算力时延、服务可及性、数据隐私安全等方面的优势，另一方面可以利用5G等各类网络资源，减少边缘计算节点的管控复杂度，并通过与云计算节点的计算和存储资源、广域网的网络资源进行协同，根据业务特性提供灵活、可调度的按需服务。

医疗机构在打造边缘融合算力网络的过程中，面临着以下突出挑战：边缘计算平台需要集成越来越多的安全负载，导致性能大幅消耗；部署和运维的成本高昂，亟需实现降本增效；在医联体场景下，不同系统和架构难以在一个算力平面上交互，数据互通存在困难；为满足智慧医院动态资源需求，边缘平台需要提供足够扩展性；在AI辅助诊疗等应用中，云边计算协同能力不足，难以满足实际应用所需。

针对以上行业痛点，英特尔与中移动成研院合作，打造了基于英特尔NetSec加速卡参考设计的边缘融合算力网络方案。该方案创新性地将数据安全、网络安全、软件定义广域网络(SD-WAN)等网元，转移到边缘算力卡中运行，实现网络数据面的卸载，使得各个计算资源之间的网络可以联通，并且提供关键算力网关功能。

基于该方案，中移动成研院正在面向医疗行业场景，围绕中心算力节点、网络边缘算网节点和医疗边缘算网节点，打造边缘融合算力网络试点。试点场景主要包括AI辅助诊疗、医疗数据直报、边缘云网场景快速部署等，可帮助用户实现算力的协同调度，为行业用户提供强大的融合算力支撑，支持AI推理、图像数据处理、数据分析等应用的高效运行。

“云电脑”解决方案抢跑中国云桌面市场

中国移动致力于打造以算为中心、网为根基，网、云、数、智等多种信息技术深度融合的算力网络，推动算力成为与水、电一样，可“一点接入、即取即用”的社会级服务。

作为中国移动算力资源对外输出能力的标杆型应用，依托中国移动优质的算网资源，移动云倾力打造的“云电脑”解决方案正在得到市场的广泛认可。

在展会现场，移动云也展出了全系“云电脑”解决方案。据中国移动工作人员介绍，“云电脑”作为一种先进的桌面虚拟化技术，将云端的计算、存储、网络能力以电脑桌面的形态呈现给终端用户，从而替代传统PC。用户仅需接入网络，便可访问个人桌面、数据及各类应用，能够在极大程度上摆脱设备限制，大大提升工作效率，助力企业行业用户降本增效。

但随着时间的推移，客户操作系统和应用程序会变得更加图形密集，传统的完全基于CPU的“云电脑”解决方案有些力不从心，GPU+CPU的融合方案逐渐成为行业主流选择。

在现场，英特尔携手移动云展示了云电脑VDI解决方案。方案采用英特尔数据中心GPU Flex系列，集成SRIV硬件技术，通过GPU虚拟化，支持多路客户端，有效优化使用者的总体拥有成本，在提升用户体验的同时，给予市场更多的选择。该方案在学校、政府办公、大型企业等多个场景拥有广泛的应用前景；在家庭应用中，用户也无需购买很贵的GPU显卡，可以用云介入的方式进行图像制作等。

此外，不止是在“边缘融合算力网络”以及“云电脑”这样的算力网络产品，在运营商无线网络、运营支撑系统、边缘计算服务器，在5G+工业互联网、5G+智慧交通等诸多场景中，英特尔都与中国移动展开了深入而且富有成效的合作。

英特尔市场营销集团副总裁、中国区数据中心销售总经理兼中国区运营商销售总经理庄秉翰表示，英特尔将持续以先进的制程封装、产品技术等创新，提供端到端的解决方案，助力中国移动5G、算力、AI等新型信息基础建设，加速千行百业数智化转型。

(责编：曹淼、李源)
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