人民网北京10月20日电 （黄盛）今年以来，“奋斗者”号完成国际首次环大洋洲载人深潜科考任务，国产大飞机C919投入商业运营，首艘国产大型邮轮顺利出坞，智能四足机器人Cyberdog2提供仿生感知……在我国坚定奉行互利共赢的开放战略，不断加大高水平对外开放力度背景下，众多科技型企业全方位加强国际技术创新合作，更加主动地融入全球创新网络，在开放合作中提升自身创新能力，积蓄高质量发展动能。

多位业界专家向人民网财经表示，在对外开放合作中，我国一些硬核科技企业，通过夯实技术实力，带动产业升级转型和经济发展量质齐生，打造各种创新要素发挥集聚效应的广阔平台，并以更加开放的思维和举措推进国际科技合作，为提高我国外贸韧性发挥了良好的作用，积蓄起高质量发展新动能。

推进国际科技合作

构建更加开放生态圈

“科技创新是人类共同应对风险挑战、促进和平和发展的重要力量。”当下，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，我国持续以更加开放的思维和举措推进国际科技交流合作。

数据显示，目前，中国已与160多个国家和地区建立了科技合作关系，加入200多个国际组织和多边机制。中国空间站、西藏羊八井宇宙线国际观测站等已成为国际科技合作的大平台；华为、小米、宁德时代、比亚迪等市场化科技企业以技术创新为引导，通过产科研全面一体化走向全球，向供应链、价值链的中高端发展。

中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国向人民网财经表示，中国制造业在全球生产链、供应链和价值链上，已从过去十年前的中低端迈向了全球中高端，从过去的跟跑变成了现在的并跑，进入了全球高新制造业的前端，这其中我国科技企业在全球经济的划时代变化中，表现出勇于开拓、积极创新的品质，成为全球科技企业发展最快、令全球同行瞩目的一条靓丽的风景线。

“中国科技公司在积极开拓国外市场走出去的同时，一面表现出自立自强，另一方面也表现出开放合作。”魏建国说：“要鼓励这些科技企业在自立自强的同时，在开放合作上有所作为，把全球的优质资源生产要素做好最佳的配置，使中国制造有着更大的国际竞争优势，真正向全球供应链价值链中高端发展攀升。”

在推进国际技术合作同时，科技企业也获得新的提升。国务院发展研究中心企业研究所副所长张文魁向人民网财经表示，我国科技型企业在过去十年从研发能力、产品技术含量和产品品质等方面实现了提升，数字化、绿色化也成为我国科技型企业的基本面。比如，在数字化方面，华为、小米注重提升研发能力、锻造供应链韧性，不断在全球市场中进行布局和竞争；小米已成为全球第三大智能手机生产商，产品在全球100多个国家销售。在绿色化方面，新能源汽车企业比亚迪、动力电池企业宁德时代等代表，在产品出货量和技术力量积累上，也备受全球市场关注。

在张文魁看来，我国科技型企业取得的发展，一方面缘于这些企业立足本土、强化自主创新，另一方面也在于这些企业注重嵌入全球网络加强科技领域的国际交流合作，甚至已初步形成了开放性的生态圈。这些企业多数已在境外投资，既促进了受资国的经济增长、提升了当地产业化水平，也进一步深化了经济全球化格局。

经济全球化，伴随着“一带一路”的共享共建也不断深化。复旦大学经济学院院长张军向人民网财经表示，“一带一路”倡议的提出改变了我国对外开放的方向和方式，并提供了巨大的国际经济和技术合作的窗口。共享共建“一带一路”让中国的科技型企业进入到相关国家和地区参与市场竞争和项目投资，也在一定程度上刺激了当地的需求。尤其是小米、华为等科技型民营企业，也在“一带一路”国家和地区市场上赢得更多准入机会。

增强高质量科技供给

加速高效率成果转化

在不少业内人士看来，高水平的对外开放，既需要我国全面对接国际高标准经贸规则，扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，提升投资贸易自由化便利化水平，也需要围绕高风险、高价值科学问题研究，瞄准战略前沿领域加大布局和投入力度，加快科技成果转移转化，引导长期资本、耐心资本投早、投小、投硬科技，抓住智能化、绿色化、融合化发展机遇。特别是科技型企业，既要依托我国超大规模市场优势吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，也要加快实现高水平科技自立自强，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，增强高质量科技供给。

在增强高质量科技供给、推进高效率成果转化、扩大高水平创新合作方面，魏建国表示，中国高科技产业在争创世界一流企业过程中，要勇挑链主企业责任，充分发挥带动价值，牵头带动产业链全链水平提升，注重把握不同产业链特征，实现整个供应链系统顺畅、安全。同时，要着力强链补链、攻克关键核心技术，真正带动国产供应链企业走向全球。比如，华为、小米、宁德时代、比亚迪等中国硬核科技企业，在全球科技创新中起到领先领跑的作用。其中，通信设备商华为完成了一系列关键突破，解决“卡脖子”问题；智能手机企业小米建成了全球最大的消费级智能物联网平台，并且带动了本土产业链供应链出海；动力电池企业宁德时代对全球汽车供应链有着深刻的影响；比亚迪成长为全球领先的新能源汽车企业和大动力电池制造商。

此外，魏建国认为，还要加大互利合作，做大做好蛋糕，推动互联互通，汇聚发展互利；要坚持高水平的开放合作，只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事，才能让中国科技企业在走出去的道路越走越宽。

“中国本土企业不能放弃参与国际竞争的机会，而需要在国际上直面竞争和挑战，这样才有动力攀爬技术的阶梯，走到技术的制高点。”张军表示，科技企业需要让自身技术在更多的市场上得到运用，让技术能够造福各地经济和社会的发展。但技术研发需要大量的投入，才能占领制高点，但这是一个需要形成良性循环的过程，需要有更大的市场支持，从而让技术开发带来更好的回报。

加速高效率成果转化，还需要我国科技企业把自主创新和开门创新融合起来。张文魁表示，要坚持构建全球创新生态，在全球创新生态中进一步加强提高创新能力，多出创新产品；要进一步提高对基础研究的重视程度，加大基础研究投入；高校、科研机构的研究与企业的产业化创新也要融合起来，研究机构的科技成果转化问题也需要下大力气去解决。

(责编：孙红丽、吕骞)

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