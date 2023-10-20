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商务部：前9个月全国新设立外商投资企业37814家 同比增长32.4%

2023年10月20日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京10月20日电 （记者孙红丽）商务部20日发布的数据显示，2023年1-9月，全国新设立外商投资企业37814家，同比增长32.4%；实际使用外资金额9199.7亿元人民币，同比下降8.4%。

从行业看，制造业实际使用外资金额2624.1亿元人民币，增长2.4%，其中高技术制造业实际使用外资增长12.8%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长37.1%、21.5%。服务业实际使用外资金额6302.3亿元人民币，下降15.0%。建筑业、研发与设计服务领域实际使用外资分别增长46.3%和10.2%。

从来源地看，法国、英国、加拿大、瑞士、荷兰实际对华投资分别增长121.7%、116.9%、109.2%、76.9%、32.6%（含通过自由港投资数据）。

(责编：孙红丽、吕骞)
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